Preocupación por la salud de Chiche Duhalde: se descompensó en la calle

Tras realizar el llamado al SAME, Chiche Duhalde, de 76 años, recibió atención en la calle de urgencia y pudieron estabilizar su estado de salud. Personal sanitario determinó que sufrió un cuadro de hipotensión arterial pero aclararon que la situación no reviste de gravedad y que fue un episodio menor, por lo que no fue trasladada a ningún centro de salud.

En noviembre del 2021, Chiche Duhalde había ingresado en internación en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir una complicación en una operación programada de columna: le debían remover dos quistes sinoviales alojados en una vértebra lumbar. Luego de varias semanas de revisión, la dieron de alta. "En un mes ya voy a estar corriendo por la calle", declaró en Perfil en ese momento.

En su carrera política, fue elegida en 1997 y en el 2003 como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, y compitiendo en el mismo distrito, obtuvo una banca en el Senado de la Nación en los comicios del 2005. Al finalizar su mandato legislativo, en el 2011, abandonó la carrera política activa, aunque en el 2019 formó parte del partido Consenso Federal, sello con el que se presentó Roberto Lavagna a presidente.