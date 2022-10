Chiche Duhalde quiere postularse en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires: "Tengo para aportar"

Duhalde reveló estar "trabajando mucho" en distintas reuniones "con la gente" a fin de tener posibilidades concretas para el año que viene.

"Me siento muy conocedora en el tema social, y creo que hay que dar vuelta como una media lo que está pasando en este tema", insistió, y añadió: "Me parece que tengo que hacer un aporte, aunque podría quedarme cómodamente en mi casa, pero no estaría cómoda".

Duhalde remarcó que se siente cómoda "en lo ejecutivo" pero que cree en los consensos y que "un solo partido no puede sacar el país adelante", ya que "gane quien gane va a necesitar obligadamente llegar a acuerdos".

El país "necesita acuerdos básicos en siete u ocho puntos" para poder progresar, analizó, y sumó: "Es imposible gobernar si no se acuerda con los partidos".

Críticas al kirchnerismo

"No me siento identificada con lo que ellos son, creo que esto no es peronismo; y desde el peronismo no veo voces de personas con responsabilidades que se alcen diciendo que no somos lo mismo", evaluó la exfuncionaria en diálogo con CNN Radio.

En esa misma línea, recordó las diferencias que mantuvo con ese cuadro político en 2005: "Ustedes saben que enfrenté a Cristina Kirchner en el 2005 convencida de que iban por todo, fundamentalmente por las instituciones".

"Disiento con algunos medios que plantean que el peronismo es el kirchnerismo o que todos somos iguales", indicó.

Sobre la eliminación de las PASO

Desde su punto de vista, afirmó que "Cristina debe ser una de las impulsoras de la eliminación de las PASO" por parte de algunos referentes del oficialismo que volvieron a poner el tema en el ojo público en los últimos días.

Sin embargo, sostuvo que "también debe haber gobernadores a los que les interesa", y subrayó: "No se puede cambiar las reglas en medio de un proceso electoral prácticamente iniciado, estas cosas hay que hacerlas seriamente y no buscando oportunismo".

"Lo cierto es que no se deben hacer este tipo de cosas, alguna vez tenemos que ser serios. No sé qué ocurrirá con el Congreso. Hay partidos que pueden sacar pocos votos, los legisladores de la izquierda por ahí acompañan... Creo que esto puede salir, pero siempre existe la posibilidad del veto", explicó.

Por último, aconsejó a Alberto Fernández: "El presidente no se tiene que dejar convencer con la suspensión de las PASO, porque él tiene la posibilidad del veto si es que no puede lograrlo en el Congreso, y tiene que mostrar autoridad".