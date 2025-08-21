Javier Milei se reúne con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Casa Rosada







El jefe de Estado mantiene un encuentro bilateral con su par ecuatoriano. Se trata de la tercer reunión entre ambos.

El presidente Javier Milei recibe en Casa Rosada al mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. Presidencia de la Argentina

El presidente Javier Milei recibió a su par de Ecuador, Daniel Noboa, en Casa Rosada donde mantienen un nuevo encuentro bilateral. Se trata del tercero entre los aliados regionales y la segunda visita del ecuatoriano a la Argentina.

El ecuatoriano arribó a la Casa de Gobierno pasadas las 16hs. Se espera que ambos mandatarios hablen a la salida de la reunión.

Ambos mandatarios se cruzaron el pasado 20 de enero en la asunción del norteamericano Donald Trump, quien los invitó junto al salvadoreño Nayib Bukele en calidad de únicos presidentes latinoamericanos.

milei y noboa Javier Milei ya había recibido a Noboa en el marco de su asunción presidencial en diciembre de 2023 quien estuvo presente en la ceremonia adentro del Congreso y afuera, donde Milei salió a hablar ante los seguidores.

Pese a la sintonía entre ambos gobiernos, en junio del año pasado Noboa criticó la imagen de su par Javier Milei y aseguró que "no ha logrado nada desde que asumió la presidencia". En ese entonces, también dirigió críticas a los presidentes de El Salvador y Colombia, Nayib Bukele y Gustavo Petro.

El mandatario ecuatoriano también fue contundente con su opinión respecto a Bukele, a quien considera una persona arrogante que "solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia".