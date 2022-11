Educación: ¿Cómo se desempeñan los países que juegan en Qatar 2022?

En tanto, en varios de los indicadores, Argentina queda ubicada en una zona intermedia de la tabla.

Variables del ranking

Porcentaje de niños en edad de asistir a la primaria que no asisten; porcentaje de niños en edad de asistir al primer ciclo de la escuela secundaria que no asisten Porcentaje de niños en edad de asistir al segundo ciclo de la escuela secundaria que no asisten; porcentaje de alumnos que superan el mínimo nivel de desempeño en pruebas estandarizadas en Matemática y Lengua al final del primer ciclo de la escuela secundaria Tasa de matriculación bruta en la educación terciaria Proporción de mayores de 25 años con terciario completo; proporción del gasto público en educación respecto del PBI Años de escolaridad obligatoria y garantizada por el Estado Años de escolaridad alcanzados por los mayores de 25 años

Grupos del Mundial de Qatar 2022 sobre educación

Grupo A

Qatar, Ecuador, Holanda y Senegal

Holanda es el país con menor porcentaje de niños en edad escolar que no asisten al nivel que les corresponde (0% en primaria, 3% en el primer ciclo de la secundaria y 0% en el segundo ciclo de la secundaria). Respecto a los resultados en pruebas estandarizadas, tanto en Matemática como en Lengua, también Holanda tiene la mayor proporción de estudiantes por encima del desempeño mínimo (95% y 92%, respectivamente).

En cuanto a la inversión, Senegal es el país con el mayor gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto (6%).

Grupo B

Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales

Inglaterra y Gales son los países con menor porcentaje de niños en edad escolar que no asisten al nivel que les corresponde (1% en primaria, 0% en el primer ciclo de la secundaria y 4% en el segundo ciclo de la secundaria). Respecto a los resultados en pruebas estandarizadas, también Inglaterra y Gales tienen la mayor proporción de estudiantes con buenos desempeños (95% y 93%, respectivamente).

En cuanto a la inversión, Inglaterra, Gales y Estados Unidos muestran el mayor gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto (6%).

Grupo C

Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia

Arabia Saudita es el país con menor porcentaje de niños en edad escolar que no asisten al nivel que les corresponde (2% en primaria, 1% en el primer ciclo de la secundaria y 4% en el segundo ciclo de la secundaria). En Argentina los valores son 1%, 3% y 18%, respectivamente.

Respecto a los resultados en pruebas estandarizadas, Polonia tiene la mayor proporción de estudiantes que superan los desempeños mínimos (96%). En Argentina los valores son 60% y 75%, respectivamente. En cuanto a la inversión, Arabia Saudita es el país con el mayor gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto (8%). En Argentina el porcentaje es 5%.

Grupo D

Dinamarca, Túnez, Francia y Australia

Los cuatro países presentan menos del 2% de los niños en edad escolar que no asisten al primario. En el caso del primer ciclo de la secundaria, los mejor rankeados son Dinamarca y Francia con un 1%, y en el caso del segundo ciclo de la secundaria el que tiene mayor proporción de jóvenes fuera del sistema es Australia con 3%.

En tanto, Dinamarca tiene la mayor proporción de estudiantes con buenos desempeños (96% y 96%, respectivamente).

Grupo E

Alemania, Japón, España y Costa Rica

Estos cuatro cuentan con menos del 3% de niños que no asisten a la escuela primaria. Mientras que España es el país con menor proporción de niños que no asisten al primer ciclo de secundaria (0%), Japón se encuentra mejor rankeado en cuanto a la asistencia al segundo ciclo (1% no asiste).

En las pruebas estandarizadas Japón cuenta con la mayor proporción de estudiantes con buenos desempeños, tanto en Matemática como en Lengua (97% y 95%, respectivamente). Costa Rica tiene los porcentajes más bajos del grupo (72% y 87%, respectivamente). En cuanto a la inversión, este último país muestra el mayor gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto (7%).

Grupo F

Marruecos, Croacia, Bélgica y Canadá

Marruecos es el país con mayor porcentaje de niños que no asisten a la escuela primaria (11%) y al primer ciclo de la escuela secundaria (27%). Esos índices en Canadá son del 0%, y en Bélgica del 1%. En Croacia, del 2% y 1% respectivamente. En Marruecos solo el 41% de los niños supera las pruebas estandarizadas de Matemática del primer ciclo de la secundaria, mientras que en Croacia aprueba el 89%, en Bélgica el 93% y en Canadá el 95%. En cuanto a la inversión, Marruecos y Bélgica destinan el 7% del PIB a educación, Croacia el 6%, y Canadá el 5%.

Grupo G

Suiza, Camerún, Brasil y Serbia

En cuanto al acceso, Suiza, Brasil y Serbia presentan menos del 2% de los niños en edad escolar que no asisten al primario o al primer ciclo del secundario. Brasil es el país que presenta más jóvenes que no asisten al segundo ciclo de secundaria (12%).

Suiza es el único de los países con buenos desempeños en más del 90% de los jóvenes (95% y 91%, respectivamente). En cuanto a la inversión, Brasil y Serbia muestran el mayor gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto (6%).

Grupo H

Uruguay, Corea del Sur, Portugal y Ghana

En cuanto al acceso, Portugal es el país mejor rankeado de los cuatro, con menos del 2% de los niños y jóvenes fuera del sistema en los tres niveles analizados. Por otro lado, Corea del Sur es el país con los mejores resultados de los 32 que participan en el Mundial (99% de los jóvenes alcanzan niveles satisfactorios).

Uruguay, Corea del Sur y Portugal, muestran el mayor gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto (6%).