Los descuentos del 10% y 20% para jubilados de ANSES que siguen vigentes en octubre 2025

Estas promociones exclusivas permiten ahorrar en compras diarias con tarjeta de débito o crédito en cadenas y negocios adheridos.

Los adultos mayores que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder durante octubre 2025 a una serie de descuentos especiales en todo el país. Estos beneficios están activos en miles de locales para que los usuarios aprovechen.

Con solo pagar con la tarjeta donde se deposita la jubilación o pensión, los beneficiarios pueden acceder a ahorros en supermercados, perfumerías y limpieza, además de reintegros adicionales en bancos adheridos.

El programa Beneficios ANSES ofrece rebajas del 10% en compras de supermercados y del 20% en artículos de perfumería y limpieza, disponibles en más de 7.000 comercios y cadenas reconocidas de todo el país. Para acceder, solo se necesita pagar con la tarjeta de débito vinculada al cobro del haber previsional . No hace falta realizar trámites previos ni registrarse.

Además, quienes perciben su jubilación o pensión en el Banco Nación reciben un 5% adicional de reintegro , con un límite mensual de $20.000 , al abonar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO. Las cadenas adheridas incluyen Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

En el caso del Banco Galicia, los jubilados pueden acceder a hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Monto de las jubilaciones de ANSES en octubre 2025

Con la actualización de este mes, los haberes para las personas mayores quedan así:

El haber mínimo es de $326.298,38.

es de El haber máximo es de $2.195.679,22 .

es de . La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $261.039.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en octubre

Los pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se realizarán según el último número del DNI:

0: 8 de octubre

1: 9 de octubre

2: 9 de octubre

3: 13 de octubre

4: 14 de octubre

5: 15 de octubre

6: 16 de octubre

7: 17 de octubre

8: 20 de octubre

9: 21 de octubre

Para quienes cobran más del haber mínimo, el calendario será: