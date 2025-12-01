Con aumento y Tarjeta Alimentar, ANSES confirmó el monto total de la AUH de diciembre según la cantidad de hijos + Seguir en









El organismo previsional informó los haberes y extras que recibirán los beneficiarios de las asignaciones familiares en el último mes del año.

ANSES anunció los montos finales de la AUH para diciembre 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para diciembre de 2025. El aumento del 2,3% se aplicó según el índice de inflación de octubre, lo que modificó los valores que recibirán las familias beneficiarias. Además, el organismo mantenía vigente la Tarjeta Alimentar como complemento para garantizar el acceso a alimentos básicos.

El aumento se alinea con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que determina actualizaciones mensuales en las prestaciones sociales. Los beneficiarios cobrarán un monto mayor en diciembre, aunque ANSES retendrá el 20% del total hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad.

ANSES billetes.webp Quiénes acceden a la AUH de ANSES La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en casos de discapacidad, que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Desocupados

Trabajadores no registrados o sin aportes

Empleados de casas particulares

Monotributistas sociales Los requisitos para el adulto solicitante incluyen ser argentino y residir en el país, o extranjero con residencia de al menos dos años. El beneficio busca garantizar un ingreso básico para cubrir necesidades esenciales de alimentación, salud y educación.

Monto de la AUH en diciembre El valor de la AUH subió a $122.467 por cada menor a cargo. Sin embargo, ANSES pagará sólo el 80% en diciembre, lo que equivale a $97.974. El 20% restante ($24.493) se abonará una vez presentada la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total asciende a $398.697, con un pago mensual directo de $318.957,60. El 20% retenido ($79.739,40) se liberará tras la presentación de la documentación correspondiente. Tarjeta Alimentar: montos de diciembre según cantidad de hijos La Tarjeta Alimentar se mantiene sin aumentos en diciembre, pero continúa como complemento clave para las familias beneficiarias. Los montos variaron según la cantidad de hijos: Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 El beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se acreditan las asignaciones. Los fondos no se pudieron retirar en efectivo, pero sirvieron para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas con tarjeta de débito. El monto total a cobrar en diciembre queda de la siguiente manera: Familias con 1 hijo: $150.224 (AUH + Tarjeta Alimentar)

Familias con 2 hijos: $277.884 (AUH × 2 + Tarjeta Alimentar)

Familias con 3 hijos: $401.984 (AUH × 3 + Tarjeta Alimentar) Además, el Complemento Leche 1000 Días brinda un apoyo adicional de $42.711 por hijo menor de 3 años. La Libreta AUH permite recuperar el 20% retenido, con un máximo de $165.000 por hijo al presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad.