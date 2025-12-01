Drama y dolor en Lanús: un hombre al borde de la muerte por una explosión e incendio en una casa

Un violento incendio destruyó una casa en Lanús, provocó la explosión de un auto dentro del garage y dejó a un hombre en estado crítico con el 90% del cuerpo quemado, mientras dos menores debieron ser atendidos en un centro de salud aunque se encuentran fuera de peligro. El episodio ocurrió en plena madrugada y generó escenas desesperantes.
El siniestro se desató en una vivienda ubicada en 1° de Mayo y Molinedo, donde convivían dos familias. Según testigos, las llamas habrían comenzado en el interior del inmueble y se expandieron de manera acelerada hacia el primer piso. En minutos alcanzaron el garage, donde un auto quedó envuelto en fuego y finalmente explotó.
El estruendo despertó a los vecinos de la cuadra, que corrieron al lugar para asistir a quienes estaban atrapados. Uno de los habitantes de la casa, quien intentó rescatar algunas pertenencias y terminó envuelto en llamas. “Los vecinos ayudaron a apagarlo y yo subí a salvar a los chicos. Quedamos atrapados como media hora en el fuego, pensé que no salíamos”, relató a TN.
El estado del herido y la versión cruzada sobre los bomberos
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde el primer parte médico indicó que tenía el 90% del cuerpo quemado. En las primeras horas de la mañana fue sometido a una cirugía y permanece en estado crítico, con pronóstico reservado.
Bomberos Voluntarios tardaron “aproximadamente dos horas” en llegar, pero desde la municipalidad aseguraron que “en menos de 8 minutos” ya estaban en el lugar para enfrentar el siniestro.
El rescate y la destrucción total de la vivienda
A su vez, el vecino contó que se despertó con la explosión y bajó para encontrarse con su cuñado ardiendo. Luego, intentó salvar a los menores: “En un momento vi que se abrieron las llamas y salí. Luego vi el techo del vecino y salté con mi señora y los nenes”. Los chicos continúan en observación, pero fuera de peligro. “Están bien, gracias a Dios, eso es lo importante”, expresó.
La casa quedó completamente destruida y las familias no pueden ingresar a recuperar sus pertenencias. Entre las pérdidas también se encuentran los juguetes de madera que fabricaba la hija de su cuñada: “Quedaron todos destruidos. Perdimos todo”, lamentó.
