Drama y dolor en Lanús: un hombre al borde de la muerte por una explosión e incendio en una casa

Un incendio desató la explosión de un auto en una vivienda de Lanús y dejó a un hombre en estado crítico. Dos menores fueron atendidos, pero están fuera de peligro.

La casa quedó completamente arrasada por el fuego y dos familias perdieron todas sus pertenencias. Minuto 1

Un violento incendio destruyó una casa en Lanús, provocó la explosión de un auto dentro del garage y dejó a un hombre en estado crítico con el 90% del cuerpo quemado, mientras dos menores debieron ser atendidos en un centro de salud aunque se encuentran fuera de peligro. El episodio ocurrió en plena madrugada y generó escenas desesperantes.

El siniestro se desató en una vivienda ubicada en 1° de Mayo y Molinedo, donde convivían dos familias. Según testigos, las llamas habrían comenzado en el interior del inmueble y se expandieron de manera acelerada hacia el primer piso. En minutos alcanzaron el garage, donde un auto quedó envuelto en fuego y finalmente explotó.

incendio lanus El vehículo explotó en el garage y agravó la propagación del incendio. M1 El estruendo despertó a los vecinos de la cuadra, que corrieron al lugar para asistir a quienes estaban atrapados. Uno de los habitantes de la casa, quien intentó rescatar algunas pertenencias y terminó envuelto en llamas. “Los vecinos ayudaron a apagarlo y yo subí a salvar a los chicos. Quedamos atrapados como media hora en el fuego, pensé que no salíamos”, relató a TN.

El estado del herido y la versión cruzada sobre los bomberos La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde el primer parte médico indicó que tenía el 90% del cuerpo quemado. En las primeras horas de la mañana fue sometido a una cirugía y permanece en estado crítico, con pronóstico reservado.

Bomberos Voluntarios tardaron “aproximadamente dos horas” en llegar, pero desde la municipalidad aseguraron que “en menos de 8 minutos” ya estaban en el lugar para enfrentar el siniestro.

incendio lanus Restos del auto destruido tras la explosión que sacudió a todo el barrio de Lanús. El rescate y la destrucción total de la vivienda A su vez, el vecino contó que se despertó con la explosión y bajó para encontrarse con su cuñado ardiendo. Luego, intentó salvar a los menores: “En un momento vi que se abrieron las llamas y salí. Luego vi el techo del vecino y salté con mi señora y los nenes”. Los chicos continúan en observación, pero fuera de peligro. “Están bien, gracias a Dios, eso es lo importante”, expresó. La casa quedó completamente destruida y las familias no pueden ingresar a recuperar sus pertenencias. Entre las pérdidas también se encuentran los juguetes de madera que fabricaba la hija de su cuñada: “Quedaron todos destruidos. Perdimos todo”, lamentó.

