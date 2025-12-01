Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: cuál es el calendario de pagos de diciembre 2025 + Seguir en









Ya están confirmadas las fechas clave para que cobren los beneficiarios del organismo previsional cordobés.

Los pasivos provinciales ya pueden ver las fechas de pago de haberes. Freepik

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba es el organismo encargado de administrar y liquidar los beneficios previsionales de los empleados públicos, retirados de las fuerzas de seguridad y docentes provinciales, cumpliendo un rol fundamental en el aseguramiento de los ingresos de miles de cordobeses que ya finalizaron su vida activa.

Como es habitual, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de sus canales oficiales, dio a conocer la información sobre el pago de haberes correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual se percibirá a fines de noviembre y principios de diciembre. De esta manera, ya se encuentra confirmado el calendario de pagos para jubilados y pensionados provinciales.

Jubilados de Córdoba Los jubilados y pensionados cordobeses ya pueden ver cuándo cobrarán sus haberes. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Diciembre 2025: cuándo comienzan los pagos de haberes para los jubilados y pensionados de Córdoba El cronograma de pagos de los haberes del mes comenzó el viernes 28 de noviembre para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba. Este día, la totalidad de los jubilados, pensionados y retirados provinciales tuvieron acreditados sus ingresos a través de los canales bancarios habituales.

Para los agentes activos, el pago de haberes de noviembre se extiende durante los primeros días de diciembre de 2025. El lunes 1 de diciembre percibieron sus ingresos, entre otros, el personal del Ministerio de Salud y gran parte del Ministerio de Educación. El cronograma continúa el martes 2 de diciembre con otros escalafones como el Escalafón General Tramo Ejecución y personal de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE) del Ministerio de Educación, para finalizar el miércoles 3 de diciembre con sectores como APROSS, la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba, y Autoridades Superiores de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

