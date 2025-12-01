Más de 600 casos de tos convulsa en Argentina: alarma sanitaria y baja vacunación

La infección respiratoria afecta principalmente a menores de dos años, con siete muertes y brotes activos en Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Medoza y Córdoba.

La tos convulsa , también conocida como coqueluche , volvió a encender las alarmas en Argentina. Según el último Boletín Epidemiológico nacional, ya se registraron más de 600 casos en lo que va de 2025, con siete muertes de menores de dos años.

La situación preocupa a autoridades y pediatras, ya que la baja cobertura de vacunación agrava la transmisión y dificulta el control del brote. Esta infección bacteriana es altamente contagiosa y puede generar complicaciones graves como neumonía, convulsiones y daño neurológico permanente en los bebés.

En Argentina, los casos de tos convulsa muestran un incremento durante 2025, alcanzando cifras que triplican las registradas el año anterior. Según el último Boletín Epidemiológico nacional, hasta noviembre se confirmaron 627 casos sobre un total de 4.825 notificaciones y siete fallecimientos, todos en menores de dos años.

Las provincias más afectadas incluyen Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , aunque la enfermedad ya se detectó en adultos y adolescentes, lo que evidencia que la circulación no se limita a las personas lactantes.

La Organización Panamericana de la Salud ya había alertado sobre el resurgimiento en la región. Los especialistas, por su parte, advierten que es altamente contagiosa y puede durar entre 4 y 8 semanas .

57 casos sólo en Santa Fe

El Ministerio de Salud de Santa Fe reporta 57 casos de tos convulsa, concentrándose en Rosario, con 37 contagios (más del 80% de los casos), y La Capital, con tres diagnósticos. Otros departamentos como General López, Constitución, Caseros y Castellanos también suman, aunque en menor número.

Los grupos más afectados siguen siendo los menores de un año, quienes no completaron el esquema de vacunación, con 20 confirmados en esta franja etaria.

Los niños entre 10 y 14 años registran 13 casos y los adultos 8, demostrando que la enfermedad también circula entre personas mayores, aunque con menor impacto.

Un hecho alarmante fue la muerte de un bebé en Villa Gobernador Gálvez, que no había recibido vacunas ni su madre había sido inmunizada durante el embarazo, evidenciando la importancia de la protección materna.

Baja vacunación en Argentina

El avance del brote coincide con una caída en la vacunación. Más de 115.000 lactantes no completaron los esquemas, dejando a miles de niños expuestos a enfermedades prevenibles.

La cobertura de la quíntuple y la antipoliomielítica aplicada a los seis meses descendió alrededor de 10 puntos respecto de la prepandemia. La triple bacteriana acelular (dTpa) para adolescentes de 11 años bajó del 82% al 54% y en embarazadas alcanza el 69%.

Las autoridades sanitarias recomiendan que se respeten los calendarios obligatorios y se refuercen las dosis. Además, los profesionales insisten en que la inmunización es la principal herramienta para prevenir la enfermedad y limitar los brotes.

Síntomas y tratamientos de la tos convulsa

La tos convulsa es causada por la bacteria Bordetella pertussis y se caracteriza por un cuadro respiratorio grave que evoluciona en tres fases: catarral (síntomas similares a un resfriado), paroxística (tos violenta con estertores y posibles vómitos) y convalecencia (reducción progresiva de la tos).

En los bebés menores de seis meses, los episodios pueden incluir apnea, convulsiones y riesgo de muerte.

El diagnóstico se realiza a través de un análisis de secreciones nasales para confirmar la presencia del microorganismo. Los antibióticos, como la eritromicina, son eficaces si se administran en las primeras etapas, aunque en muchos casos la enfermedad se detecta tarde.

Los tratamientos incluyen monitoreo de la respiración, oxigenoterapia, líquidos intravenosos y, en algunos casos, sedantes. Se desaconseja el uso de jarabes antitusivos y expectorantes, ya que no alivian la enfermedad ni reducen el riesgo de contagio.

Además, la prevención sigue siendo lo más efectivo: la vacunación de personas lactantes, refuerzos en la infancia y adolescencia, y dosis durante el embarazo para proteger a los recién nacidos. Además, se recomienda aislar a los menores no vacunados durante brotes activos y extremar los cuidados en contacto cercano con bebés.