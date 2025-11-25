El crudo relato del padre Paco Olveira, que viajaba en el micro que volcó en Ruta 2

Tras el vuelco a la altura de General Pirán, el párroco brindó detalles del viaje que terminó en tragedia. En esa línea, explicó que ninguno de los pasajeros sintió algo "hasta el momento del accidente”.

El sacerdote explicó que, al tomar una curva, el vehículo “se salió de la ruta y volcó sobre una zanja".

El padre Paco Olveira , que viajaba en el micro que volcó esta mañana en la Ruta 2 , relató los primeros minutos dentro del colectivo tras el accidente que dejó dos mujeres muertas y varios heridos. "Le tomé el pulso a una persona y estaba sin vida", recordó el sacerdote.

Olveira , cura en Opción por los Pobres en Libertad-Merlo, provincia de Buenos Aires , desde el hospital de General Pirán . El viaje transcurría “perfectamente” y el micro mantenía una velocidad normal, según su relato: “ Nadie sintió en ningún momento ninguna cosa rara hasta el momento del accidente ”.

El sacerdote explicó que, al tomar una curva, el vehículo “se salió de la ruta y volcó sobre una zanja que, gracias a Dios, estaba sin agua”. Sobre las causas, remarcó que “es muy pronto para hablar de eso” y descartó condiciones climáticas adversas: “ No estaba lloviendo, no había hielo, no se vino un auto de enfrente ”.

“ En dos minutos estaban las ambulancias, estaban los bomberos... Un operativo que uno tiene que agradecer cuando tanto se habla mal de lo público. Lo público estuvo en dos minutos socorriéndonos ”, destacó el padre.

También contó cómo fue la salida de los pasajeros del vehículo: “El 80% salimos por nuestra cuenta o ayudados por otros, algunos más golpeados”, comentó y agregó que, en relación con las víctimas fatales, cree que estas se ubicaban abajo del micro.

volco un micro ruta 2 “En dos minutos estaban las ambulancias", detalló Olveira. Gentileza: Ahora Mar del Plata



En esa línea, cree que "habrán salido volando y el colectivo les aplastó. Es muy feo hablar de esto. Soy enfermero y le tomé el pulso a una mano que estaba debajo del colectivo, que esa mano estaba sin vida”.

Consultado sobre el uso de cinturón de seguridad, Olveira confesó que "no teníamos cinturón”. Sin embargo, no pudo precisar si el micro disponía de ellos: “No lo sé. Ahora que usted me pregunta... no lo sé”. Además, negó que el vehículo estuviera en malas condiciones: “No íbamos en un colectivo escolar ni íbamos parados ni colgados”.

El grupo viajaba a un encuentro organizado por el Organismo Provincial de Integración Sociourbana, dedicado al trabajo en barrios populares. “Íbamos a un encuentro que se estuvo preparando con mucho cariño y con mucho esfuerzo, para tratar todas estas problemáticas”, señaló el cura. Detalló que integraban el contingente “personas de villas y asentamientos y también profesionales”.

Un micro volcó en Ruta 2: hay dos muertos y varios pasajeros heridos

Un micro de turismo volcó en Ruta 2 esta mañana con sentido a Mar del Plata. Tras el impacto, dos personas murieron y se reportaron varios heridos derivados a hospitales cercanos. El fiscal de la causa informó que el chofer quedó aprehendido por "homicidio culposo".

El accidente sucedió pasadas las 8, a la altura de General Pirán (kilómetro 325), localidad de Mar Chiquita. El vehículo se dirigía a la ciudad de Mar del Plata y, entre los 56 pasajeros totales, algunos cuentan con lesiones de gravedad.

El fiscal Germán Vera Tapia habló con TN e informó que le consultó a tres pasajeros ilesos sobre el impacto: "Les pregunté si notaron que iba tambaleando o a velocidad y me dijeron que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída", detalló sobre la celeridad del conductor.