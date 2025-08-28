El cuento "Oficinas" ganó el Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2025

La banca pública bonaerense dio a conocer las obras ganadoras de la cuarta edición de su concurso literario. El primer lugar fue para Mariano Tomasovic, quien se llevó $1.000.000 por el cuento Oficinas.

El Banco Provincia dio a conocer las tres obras ganadoras y las trece menciones del Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2025. El cuento Oficinas , de Mariano Tomasovic, obtuvo el primer premio de $1.000.000; La última vez, de Victorio Carpintieri , se quedó con el segundo lugar y $600.000; mientras que el tercer galardón, de $400.000, fue para El sol sale por el este, de Pablo Ortiz.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el museo de la entidad, ubicado en Sarmiento 364 de CABA, y contó con la presencia de su presidente, Juan Cuattromo y de Sylvia Iparraguirre y César González, dos de los integrantes del prestigioso jurado que se completa con Sergio Olguín , quien no pudo participar del acto.

Además, se entregaron trece menciones de honor a otras obras destacadas que serán incluidas en el libro que Banco Provincia publicará en los próximos meses en el sello Ediciones Bonaerense, la editorial de la provincia de Buenos Aires. Y como en las ediciones anteriores, estará ilustrado por trabajadoras y trabajadores del Banco.

Como novedad, este año los tres cuentos ganadores serán grabados como audiocuentos en la cuenta oficial de Banco Provincia en Spotify. Se trata de un formato innovador que invita a imaginar, descubrir y explorar las historias a través de la voz, los sonidos y los detalles.

La escritora y jurado del certamen, Sylvia Iparraguirre, se refirió al cuento ganador y dijo: “Con precisión narrativa y economía del relato, el autor anuncia desde el comienzo un desajuste en el sistema. Ese quiebre humano conmueve y da sentido a toda la historia. El relato se despliega en un mundo limitado a las pulgadas del monitor, logrando en una anécdota un toque leve de ciencia ficción y un eco de Kafka”.

“Por detrás de los bordes de la pantalla asoman chispas de imposible amor, empatía, compasión y solidaridad, sofocados sin vuelta atrás por la amenaza del despido. La claridad de la narración y el modo hábil en que se manejan los tiempos del cuento conmueve al lector y hace que este relato se vuelva inolvidable”, añadió.

El autor del texto, Mariano Tomasevic, quien participó de la premiación a través de una videollamada desde Portugal, afirmó: “Entiendo poco de estas tecnologías que hoy me permiten estar ahí, a tantos kilómetros de distancia. Pero cuando escribí Oficinas, quería hablar justamente de eso: de la precariedad de los trabajadores hiperconectados ”.

“El cuento nace de una sensación de deshumanización e impulso, que en nombre del progreso nos está robando la empatía, la capacidad de compartir, de pensar, de crear. Me parece que la respuesta a este asalto a lo humano sigue pasando por la literatura. Por eso agradezco al Banco Provincia por hacer posible esta oportunidad para tantos escritores”, destacó.

La convocatoria al concurso se lanzó el 31 de marzo y se recibieron 4.921 cuentos. La cifra da cuenta del impacto que tiene el concurso lanzado como parte de las celebraciones del Bicentenario de Banco Provincia, que la entidad decidió repetir en 2025 por cuarto año consecutivo.

Otra característica relevante es su carácter federal. Se presentaron escritores y escritoras provenientes de 131 municipios bonaerenses (en la provincia hay 135 partidos) y de la Ciudad de Buenos Aires.

“Este concurso no es una acción de responsabilidad social empresaria. Es una política pública. Porque somos un banco público, del pueblo de la provincia de Buenos Aires, y creemos que debemos ser parte activa de su cultura”, dijo el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo. Y agregó: “Sostener iniciativas culturales en esta coyuntura es doblemente difícil. Que un banco público apueste a la cultura no es algo dado: es una decisión política que reafirma derechos y abre caminos para que cada cuento encuentre su propia vida”.

En el acto estuvo presente el director provincial de Ediciones Bonaerenses, Guillermo Korn, quien tuvo a su cargo junto con el equipo de edición, la publicación de Otra vuelta en el tiempo, Bestiarios y Adioses y Cuando el agua suena, los volúmenes que compiló a los ganadores de los certámenes 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

Entre las autoridades de Banco Provincia presentes en el evento estuvieron: el gerente de Comunicación Institucional Juan Cancelli; el subgerente de Comunicación Institucional, Gustavo Cirigliano; el subgerente general de Finanzas, Alejandro González y el subgerente general de Tecnología, Leandro Martínez.

TODOS LOS CUENTOS SELECCIONADOS

1º Premio Oficinas, Mariano Tomasovic

2º Premio La última vez, Victorio Carpintieri

3º Premio El sol sale por el este, Pablo Ortiz

Menciones El funcionamiento de las cosas, Antonio Cafure

Gajes del oficio, Hernán Cruz Ocantos

Aletear entre las nubes, Hugo Gastón Irigaray

Apenas amanecido, Jimena Pellejero

Sinfonía Leningrado, Juan Carlos Lucas

La licuadora, Julián Di Benedetto

Nido, Lionel Raichgut

La lyra invisible, María Belén Meza

El sacrificio, María del Mar Avalos Costa

Los quilmes, María Ximena García

El santito, Marisa Domínguez Coll

El agua que se va, Melissa Cammilleri

Desdoblarse, Nicolás Hochman