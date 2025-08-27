Últimos días de agosto 2025: la billetera virtual que ofrece descuentos exclusivos a fin de mes para ahorrar







Descubrí todos los beneficios vigentes de la billetera virtual que se podrán aprovechar hasta este domingo.

Cuenta DNI ofrece descuentos en diversos rubros, como ferias, farmacias, supermercados, comercios barriales, entre otros.

La billetera digital de Banco Provincia, Cuenta DNI, ofreció una gran cantidad de promociones en agosto. Algunos de ellos se mantendrán vigentes hasta el fin de agosto 2025, lo que resulta beneficioso para quienes buscan comprar insumos y ahorrar dinero al mismo tiempo.

Los beneficios de Cuenta DNI son actualizados mensualmente, ya sea en cuanto a rubros, locales adheridos, porcentajes de descuento o topes de reintegro. No es necesario ser cliente del banco para poder acceder a ellos pero es importante tener una cuenta en la aplicación.

Con esta billetera virtual sus usuarios podrán recargar la Tarjeta SUBE, abonar impuestos, recargar saldo en el celular y, como novedad, invertir en un plazo fijo de manera gratuita. Para poder obtener una cuenta solo hay que escanear el DNI, verificar la identidad con una foto y completar el formulario correspondiente con los datos personales.

Descuentos de Cuenta DNI vigentes en agosto 2025 cuenta dni.jpg

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.