Momento de tensión en Puerto Madero: rescataron a una mujer que se arrojó al río









El hecho generó un rápido despliegue de personal de emergencia en Pierina Dialessi 1976, entre Camila O‘Gorman y avenida Elvira Rawson de Dellepiane

La mujer fue trasladada para recibir atención médica y contención profesional en el Hospital Argerich del barrio de La Boca.

Un operativo de emergencia se activó de inmediato en Puerto Madero para salvar a una mujer de 31 años que se había lanzado al río en la zona de diques. El incidente, ocurrido en uno de los puntos más concurridos de la Ciudad, obligó a la intervención coordinada de personal médico y de salvamento.

Según fuentes oficiales, la secuencia ocurrió a la altura de Pierina Dealessi al 1900, entre las calles Camila O’Gorman y la avenida Elvira Rawson de Dellepiane, en inmediaciones de oficinas, locales gastronómicos y áreas de esparcimiento.

Operativo en Puerto Madero Testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia al observar que la mujer se arrojaba al agua y tenía dificultades para mantenerse a flote. En ese momento, concurrieron al lugar dos móviles del SAME, donde efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Bomberos y Policía de la Ciudad colaboraron en el salvataje y luego trasladada para recibir atención médica y contención profesional en el Hospital Argerich del barrio de La Boca.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud actual de la víctima ni las razones que la llevaron a tomar esa decisión.