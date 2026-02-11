Dramático asalto en La Plata: se colgó de su auto para frenar a los ladrones

Una mujer fue sorprendida en su auto por ladrones que venían de robar en un comercio. Tras un forcejeo, se dieron a la fuga y la policía los interceptó en un barrio más alejado.

Los ladrones tomaron el auto de la mujer para darse a la fuga luego de entrar a robar un comercio.

Un mujer en La Plata se colgó de la puerta de su auto para evitar que se lo robaran y el hecho terminó en una persecución con tiros de la policía , los ladrones detenidos y uno de ellos herido de bala. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona y de la policía motorizada.

Todo inició en la intersección de 51 y 21 , situada entre Parque Vucetich y Plaza Malvinas Argentinas , cuando dos delincuentes de 20 años robaron la caja registradora de un comercio. Con la intención de darse a la fuga, sustrajeron un vehículo estacionado sobre una de las calles.

En las imágenes, se ve cómo uno de los sospechosos le apunta con su arma a la mujer que lo manejaba, quien para evitar el robo se colgó de la puerta del lado del conductor .

Entre llanto y gritos, la conductora intentó resistirse hasta que un vecino se acercó a ayudarla y levantarla, mientras que los criminales iniciaron la marcha hasta el barrio Los Hornos. Luego de un llamado al 911, acudieron al lugar personal de Guardia Urbana y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires .

Tras entrevistar a la víctima, emitieron una alerta de fuga e informaron sobre las características de los involucrados. Gracias a la información, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM) realizaron un seguimiento del vehículo a través de las cámaras de seguridad.

En ese marco, a la altura de Avenida 72 y 150 comenzó una persecución por parte de dos agentes en moto. La secuencia fue grabada por la cámara corporal que llevaba uno de los oficiales en su casco. “Agarró la 149 para La Toma. Va a entrar a La Toma”, comunicó durante el seguimiento.

robo la plata La mujer fue apuntada con un arma, quien para evitar el robo se colgó de la puerta del lado del conductor. @gonziver

En un determinado momento, los delincuentes ingresan en una calle de tierra y el polvo levantado empezó a complicar la vista del efectivo. “No veo nada amigo. No veo nada. ¡Avisame si se corta la calle porque no veo nada!“, expresó.

Luego, los ladrones estacionaron sobre una cuadra y empezaron a disparar mientras intentaban huir. En medio del enfrentamiento, uno de los agentes hirió de un disparo en una pierna a uno de los sospechosos, identificado como Tomás Joel Gelosi quien fue detenido en el acto.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín. Por su parte, el cómplice, Ulises Javier Pared, logró escapar, pero fue posteriormente arrestado mientras buscaba ocultarse en el techo de una casa. El auto robado fue recuperado y entregado nuevamente a su dueña.

Sigue el conflicto con la policía en Rosario y no cesa la tensión: "No vamos a patrullar"

Agentes de la Policía de Rosario, Santa Fe, continúan en huelga al exigir mejores condiciones laborales y salarios. Uno de los jefes advirtió, tras una reunión con el gobierno provincial, que no habría más disponibilidades y aseguró que "no patrullarían más". Así, en las últimas horas las autoridades indicaron una serie de aumentos y cambios de regímenes, como medida para calmar la tensión.

Los anuncios oficiales en los cambios salariales se dio luego de que se reunieran pasadas las 23 del martes con los policías. bajo el objetivo de llegar a un acuerdo y frenar el conflicto entre las partes. Tras ese encuentro, un jefe de agentes indicó que no habría más disponibilidades ni que seguirían patrullando.