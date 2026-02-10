Buscan a un joven panadero que desapareció yendo al trabajo: el pedido desesperado de su madre + Seguir en









La familia busca a Diego Armando Harut, de 22 años, desde el viernes 6 de febrero cuando salió de su casa en José León Suárez hacia su trabajo en el barrio de Palermo, al cual nunca llegó.

El pedido de una madre por su hijo, un joven panadero desaparecido.

La madre de un joven de 22 años, llamado Diego Armando Harut, hizo un llamado desesperado para encontrar a su hijo desaparecido desde el viernes 6 de febrero. El joven fue visto por última vez cuando salió desde José León Suárez donde vive con su mamá y sus 4 hermanos, hacia el barrio porteño de Palermo donde trabaja en una panadería.

"No se qué puede haberle pasado", dijo la mujer que agregó que su hijo salió el viernes a las 21 horas hacia Capital vistiendo un pantalón cargo marrón claro, una remera marrón clara y una gorra blanca. Por otro lado, señaló que hizo la denuncia a las 6 de la mañana del sábado, luego de que el dueño del negocio la haya llamado indicándole que el joven no había llegado. "El nunca falta", afirmó.

La madre aclaró que el celular de su hijo sigue sonando pero nadie atiende y apuntó a una mujer, que es compañera del joven en la panadería: "Mi hijo es una persona muy buena. Ella le pidió plata y quizás no se la devolvió. No importa, que me de alguna pista de dónde está Diego", apuntó.

Por su parte, la familia hizo un recorrido por dónde habría ido Diego. Fueron a la comisaría de la PBA, la dependencia policial 14 de CABA, y varios hospitales porteños, entre ellos el Pirovano.

La investigación del caso Diego Armando Harut tenía que tomar su turno en la panadería, en la cual trabaja hace 3 años, el sábado a la mañana. Sin embargo, nunca llegó al local ubicado en Coronel Díaz y Las Heras, en el barrio de Palermo, en la Ciudad. Por su parte, desde el comercio tampoco tienen pistas del joven y desconocen que hubiera tenido alguna relación con una de las empleadas.

Según los investigadores, la SUBE del joven se usó el domingo durante la mañana, en 3 líneas distintas de colectivos, lo que llamó la atención de sus allegados: "Él nunca tomó esa línea de colectivos. La última vez que lo vieron en las cámaras fue en frente al Parque Las Heras", detallaron. Por su parte, la madre del muchacho apuntó contra una compañera de su hijo: "Mi hijo no toma, no se droga, no fuma, no tengo sospechas de nada de él. Sospecho que puede estar con una compañera de trabajo. No la conozco, él me la nombró", dijo la mujer. Ante esto, desde la panadería dijeron que "hay una confusión porque la que dicen que es la novia no es la novia, es una compañera de trabajo, nada más". En este sentido, Cintia, la jefa del joven desaparecido se mostró "muy angustiada", y aseguró que "Diego es un chico muy bueno".

