El dramático relato de María Josefa Bonazza, la única sobreviviente del derrumbe en Villa Gesell

María Josefa Bonazza , la única sobreviviente hasta el momento del derrumbe fatal del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, habló por primera vez desde el hospital donde contó que hizo "sonidos en código Morse pidiendo auxilio" y que tras el desmoronamiento notó que su marido, Federico César Ciocchini , "no respondía".

Derrumbe en villa gesell 9.jpg A24

En diálogo con la radio 100.9, Bonazza destacó que lo primero que recuerda es el estar atrapada entre los escombros y un solo grito de dolor de su pareja: "Noté que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera, que ya nos iban a rescatar".