El fenómeno El Niño se acerca y enciende alertas: cómo puede impactar en la economía argentina

El fenómeno climático aumenta la probabilidad de lluvias superiores a lo normal en buena parte del país. Aunque podría favorecer los rindes agrícolas y el ingreso de divisas, también eleva el riesgo de inundaciones, daños sobre la infraestructura y demoras en la cosecha.

Los efectos de El Niño no serán uniformes.

El fenómeno de El Niño vuelve a instalarse como una variable central para la economía argentina. Las proyecciones climáticas anticipan un episodio de fuerte intensidad, con mayor probabilidad de lluvias por encima de los registros normales en el centro y el este del país, una situación que podría tener efectos contrapuestos sobre la producción agropecuaria, las exportaciones y la infraestructura.

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El Niño es la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental registran temperaturas superiores a las habituales durante un período prolongado. Esa alteración modifica la circulación atmosférica y cambia los patrones de precipitaciones y temperatura en distintas regiones del planeta.

En el caso argentino, el sudeste del continente se encuentra entre las zonas más sensibles. Los pronósticos apuntan a condiciones más húmedas de lo normal y a una mayor probabilidad de lluvias intensas e inundaciones en el centro y el este del territorio, especialmente durante el verano.

Para el sector agropecuario, El Niño puede representar una oportunidad después de varias campañas condicionadas por la falta de humedad. Las lluvias permiten recuperar las reservas de agua en los suelos y mejorar las perspectivas para cultivos como soja, maíz y trigo, que concentran una parte significativa de las exportaciones argentinas.

Una campaña con buenos rindes podría fortalecer el ingreso de divisas, elevar la recaudación asociada al comercio exterior y aportar mayores dólares al mercado cambiario. En una economía que todavía depende de la liquidación agroexportadora para acumular reservas, el clima vuelve a aparecer como una variable determinante.

Sin embargo, un episodio demasiado intenso también puede generar el efecto contrario. El exceso de precipitaciones puede provocar anegamientos de lotes, aparición de enfermedades en los cultivos, demoras en la cosecha y dificultades para transportar la producción hasta los puertos. El estado de los caminos rurales será uno de los principales puntos de atención. En muchas regiones productivas, las lluvias persistentes pueden volver intransitables los accesos y encarecer la logística, incluso cuando los rindes agrícolas resulten favorables.

Por eso, el impacto económico no dependerá únicamente del volumen total de precipitaciones, sino también de su distribución territorial y temporal. Una lluvia bien administrada puede mejorar la producción; una acumulación excesiva en poco tiempo puede provocar pérdidas importantes.

Exportaciones, reservas y actividad económica

El clima tiene una incidencia directa sobre las cuentas externas argentinas. La sequía de la campaña 2022/23 dejó pérdidas estimadas en alrededor de u$s20.000 millones y recortó varios puntos del PBI, al reducir la cosecha y el ingreso de dólares del agro.

El Niño podría ofrecer la contracara de aquel escenario. Una recuperación de la producción agrícola permitiría incrementar las exportaciones y fortalecer el superávit comercial, con efectos positivos sobre las reservas del Banco Central, la recaudación y la actividad de las economías regionales.

El impacto también alcanzaría a sectores relacionados con el campo, como transporte, servicios logísticos, maquinaria agrícola, fertilizantes y comercio. Una mayor cosecha suele generar un efecto expansivo sobre las localidades vinculadas a la producción.

No obstante, ese escenario favorable podría moderarse si las inundaciones afectan zonas productivas o interrumpen el transporte. La infraestructura vial, portuaria y ferroviaria será clave para que una buena campaña pueda transformarse efectivamente en mayores exportaciones.

El riesgo de inundaciones sobre ciudades e infraestructura

Más allá del agro, uno de los principales riesgos se concentra en las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Los antecedentes muestran que los episodios intensos de El Niño suelen elevar el caudal de los ríos y aumentar el riesgo de crecidas en el Litoral y la Mesopotamia.

Las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa aparecen entre las más expuestas a inundaciones, junto con las localidades costeras y las zonas bajas del Delta.

El impacto económico puede extenderse a viviendas, rutas, puentes, redes eléctricas y sistemas de agua y saneamiento. También puede generar interrupciones en la actividad comercial, pérdidas de mercadería, evacuaciones y mayores gastos públicos para atender emergencias.

La Argentina cuenta actualmente con mejores sistemas de pronóstico y monitoreo que en episodios anteriores, aunque persisten debilidades en materia de infraestructura y prevención. La eficacia de las alertas dependerá de la capacidad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales para traducirlas en decisiones concretas.

l impacto económico puede extenderse a viviendas, rutas, puentes, redes eléctricas y sistemas de agua y saneamiento.

No todo el país enfrentará el mismo escenario

Los efectos de El Niño no serán uniformes. Mientras el centro y el este del país pueden recibir lluvias superiores a lo normal, otras regiones podrían enfrentar condiciones más secas o temperaturas elevadas.

Las zonas del noroeste y la región cordillerana podrían atravesar un escenario diferente, con menor disponibilidad de agua o mayores riesgos de sequía. A su vez, la combinación de El Niño con temperaturas oceánicas y atmosféricas históricamente altas puede favorecer olas de calor y tormentas severas.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que estos pronósticos expresan probabilidades y no resultados exactos para cada localidad. La intensidad global del fenómeno no determina automáticamente cuánto lloverá en cada provincia, ya que también intervienen otros patrones climáticos regionales.