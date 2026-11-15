Feriado el miércoles 25 de noviembre: quiénes son los beneficiados de este día extra

Una jornada especial modificará la actividad habitual en distintos puntos de Buenos Aires y tendrá impacto en la atención bancaria y administrativa.

Las fechas especiales forman parte del cronograma de celebraciones locales de la provincia de Buenos Aires.

El calendario de noviembre tendrá una nueva fecha de descanso para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires. El miércoles 25 de noviembre de 2026 habrá feriado local en distintas jurisdicciones, a raíz de celebraciones vinculadas con sus aniversarios fundacionales.

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La medida alcanzará a Olavarría, Presidente Perón y Dennehy , localidad perteneciente al partido de Nueve de Julio. La fecha figura en el cronograma de feriados locales publicado por el Banco Provincia, que detalla las jornadas especiales previstas para noviembre en territorio bonaerense.

El listado oficial identifica tres celebraciones para esa jornada . En el caso de Olavarría y Presidente Perón, se trata de aniversarios fundacionales de los partidos. En Dennehy, la conmemoración corresponde al aniversario de la localidad, ubicada en el distrito de Nueve de Julio.

Las jornadas especiales y los días de descanso modifican la organización habitual de las actividades laborales y administrativas durante el año.

Olavarría tendrá una jornada especial por su aniversario fundacional. La ciudad, cabecera del partido homónimo, tiene una historia ligada al desarrollo agropecuario, la actividad minera y la industria cementera. Su crecimiento estuvo estrechamente relacionado con la explotación de piedra caliza y granito, una actividad que marcó la identidad productiva de la región.

En Presidente Perón , el 25 de noviembre también figura como fecha de aniversario fundacional. El distrito se encuentra en el sur del conurbano bonaerense y tiene como cabecera a Guernica. La fecha alcanza a esta jurisdicción municipal, de acuerdo con el registro bancario.

La tercera celebración corresponde a Dennehy, una localidad rural del partido de Nueve de Julio. Su aniversario fundacional también está consignado para el miércoles 25. A diferencia de los dos casos anteriores, se trata de una población que no constituye un partido independiente, sino que forma parte de otro distrito bonaerense.

Cómo funcionarán los servicios públicos

Uno de los puntos que genera más consultas ante este tipo de fechas es qué sucede con los bancos, las oficinas administrativas, los hospitales y el transporte. La respuesta depende del organismo y de las disposiciones que establezca cada jurisdicción.

En el caso de las entidades financieras, el documento del Banco Provincia constituye una referencia central. Al incorporar a Olavarría, Presidente Perón y Dennehy en el calendario de feriados locales del 25 de noviembre, indica que esas localidades están contempladas dentro de las fechas especiales para la actividad bancaria.

Los aniversarios de fundación forman parte de las conmemoraciones locales que se distribuyen durante todo el año. Freepik

Esto significa que la atención presencial en las sucursales bancarias de las jurisdicciones alcanzadas puede verse interrumpida durante esa jornada. Para quienes tengan que realizar trámites, retirar documentación o gestionar operaciones en ventanilla, lo recomendable será anticipar las consultas y verificar los horarios de atención.

Las operaciones digitales, en cambio, permiten mantener buena parte de la actividad habitual. Las transferencias, los pagos electrónicos, las consultas de saldo y los movimientos mediante aplicaciones y home banking pueden seguir realizándose. También se podrá recurrir a los cajeros automáticos para retirar dinero, aunque la disponibilidad de efectivo dependerá de la reposición de cada terminal.

En cuanto a las dependencias municipales, no corresponde asumir que todas tendrán el mismo esquema. Las oficinas administrativas podrían suspender la atención al público o trabajar con guardias, según lo que dispongan las autoridades locales. Lo mismo ocurre con las áreas de licencias, habilitaciones, recaudación y atención al vecino.

Los servicios esenciales requieren una consideración aparte. La recolección de residuos, la atención sanitaria, la seguridad y las emergencias pueden tener cronogramas especiales, pero cada municipio debe informar cómo organizará sus prestaciones. En hospitales y centros de salud, la atención de urgencias no debe confundirse con el funcionamiento de los consultorios programados.

El transporte público tampoco tiene un esquema único para los tres lugares. Los servicios de colectivos y las conexiones interurbanas pueden mantener frecuencias habituales, aplicar horarios de feriado o realizar modificaciones puntuales. La confirmación dependerá de cada empresa y de las autoridades responsables.

Próximos feriados en 2026

Después de las celebraciones locales del 25 de noviembre, el calendario nacional tendrá otras fechas importantes antes de finalizar el año. Diciembre concentrará las últimas jornadas de descanso previstas para 2026 y contará con una fecha no laborable con fines turísticos. El cronograma de las próximas fechas queda de la siguiente manera: