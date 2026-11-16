Nuevo fin de semana largo: por qué es feriado el lunes 23 de noviembre + Agregar ámbito en









Se trata de una fecha trasladable para poder generar un descanso prolongado en las últimas semanas del año.

El traslado de la conmemoración original del 20 de noviembre permitirá contar con tres días consecutivos de descanso. Depositphotos

El calendario oficial de Argentina sumará un nuevo fin de semana largo durante el tramo final de noviembre. El próximo lunes 23 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio, con tres jornadas consecutivas de descanso que se extenderán desde el sábado 21 hasta el lunes inclusive.

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La medida responde a la aplicación de la normativa vigente sobre feriados trasladables, que permite reubicar determinadas fechas conmemorativas para fomentar el turismo interno y unificar los períodos de descanso en todo el país.

Magnific 23 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional La jornada no laborable del lunes 23 de noviembre corresponde a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, una fecha patria cuya efeméride original es el 20 de noviembre. El acontecimiento recuerda la gesta de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, donde las fuerzas argentinas resistieron el avance de la escuadra anglo-francesa con el objetivo de resguardar la soberanía nacional y el control sobre los ríos interiores.

Debido a que la legislación argentina establece que esta fecha integra el esquema de feriados trasladables, el descanso correspondiente al viernes 20 se desplaza hacia el lunes siguiente y le da lugar al nuevo fin de semana largo de tres días.

Cómo funcionarán los servicios públicos el lunes 23 de noviembre Al tratarse de un feriado nacional, el lunes 23 de noviembre regirán las normas legales habituales previstas para los días de descanso obligatorio en todo el territorio argentino.

De esta forma, la actividad administrativa y la atención en dependencias públicas permanecerán interrumpidas durante toda la jornada, mientras que el sector privado y los servicios esenciales operarán bajo esquemas especiales de guardias o cronogramas reducidos propios de los días feriados. Cuáles son los últimos feriados del año Una vez superado el fin de semana largo de noviembre, el cronograma oficial de Argentina ingresará en su recta final con las últimas tres jornadas de descanso en diciembre antes de despedir el 2026: Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos

: día no laborable con fines turísticos Martes 8 de diciembre : feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María

: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por la celebración de la Navidad. Último fin de semana largo del año

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