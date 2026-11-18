El esperado título de Rockstar Games alcanzó una calificación casi perfecta respaldada por más de un centenar de análisis especializados en todo el mundo.

La aventura de Jason y Lucía en Vice City y el estado de Leonida debuta en consolas con un recibimiento unánime por parte de la crítica.

Después de 13 años de espera, Grand Theft Auto VI finalmente aterrizó en las consolas de nueva generación y lo hizo rompiendo todos los parámetros habituales de la industria. Horas antes de que se conocieran las críticas oficiales, las propias proyecciones de Metacritic anticipaban un panorama sumamente favorable para la entrega de Rockstar.

Con un puntaje estimado en una media de 96 puntos lo habría dejado empatado con The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake como el lanzamiento mejor valorado del año. Sin embargo, el veredicto real de la prensa especializada superó incluso los pronósticos más optimistas.

Con su llegada oficial prevista para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S , el regreso a Vice City y al estado de Leonida se posicionó en lo más alto de los registros con un consenso histórico.

Lejos de conformarse con los 96 puntos proyectados inicialmente, Grand Theft Auto VI alcanzó un contundente Metascore de 99 sobre 100 , ubicándose dentro de la categoría de "Reconocimiento universal" y obteniendo el sello de recomendación obligatoria (Must-Play) de la plataforma.

El desglose por plataforma y volumen de críticas refleja una solidez inédita para un estreno de esta magnitud. En PlayStation 5 , el juego registra una calificación de 99 puntos calculada sobre un total de 153 reseñas de especialistas . Por su parte, la versión de Xbox Series X mantiene exactamente la misma nota de 99 puntos, respaldada por las primeras 14 críticas publicadas para esa consola.

De esta forma, el 100% de las valoraciones computadas para el nuevo y esperado lanzamiento de Rockstar Games corresponden a reseñas positivas, sin registrar hasta el momento análisis mixtos ni negativos.

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Más allá de las cifras, quienes tuvieron acceso anticipado a la historia de Jason y Lucía (una pareja de criminales atrapada en una conspiración tras un golpe fallido) coinciden en que el proyecto logra estar a la altura de la enorme expectativa acumulada durante más de una década.

En el plano técnico y jugable, los especialistas definen la entrega como "una obra magistral técnica" y "el juego de mundo abierto más impresionante jamás lanzado", subrayando el realismo de los personajes no jugables (NPC) y una escala geográfica que abarca desde el Monte Kalaga hasta las profundidades del océano.

Otro de los pilares celebrados por los primeros análisis es la inmersión y la madurez narrativa. Las críticas resaltan la evolución del guión al construir una trama emotiva centrada en el vínculo entre sus dos protagonistas, describiendo al mapa de Leonida como "una fuente inagotable de historias emergentes" capaz de absorber al jugador durante horas con estímulos constantes y un mundo altamente cohesionado.

Aunque algunas miradas puntualizan que el ritmo puede volverse algo extenso o limitado en determinados tramos antes de abrirse por completo hacia la libertad característica de la franquicia, el balance general sostiene que la espera valió la pena. De esta manera, quienes ya lo probaron lo ubican como "una de las verdaderas obras maestras de nuestro tiempo", destacando su peso como un fenómeno cultural ineludible con proyección para influir en toda la próxima década.