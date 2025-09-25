El feriado de septiembre 2025 que seguramente no conocías y te dará un último fin de semana largo para descansar







Algunos municipios celebran su aniversario con feriado el 26 de septiembre, ideal para extender el descanso y planear una escapada.

Varios municipios bonaerenses disfrutarán de un día extra de descanso en septiembre. Depositphotos

El calendario de septiembre trae una sorpresa que pocos tienen en cuenta: un feriado local en algunos puntos de Buenos Aires que abre la puerta a un descanso inesperado. Ideal para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado ni gastar de más. Una escapada breve, pero muy bien aprovechada.

El calendario trae una sorpresa provincial que no figura entre los feriados nacionales, pero sí impacta en varios municipios bonaerenses. Una chance inesperada para escapar de la ciudad, relajarse o simplemente disfrutar del tiempo libre sin culpa.

feriados octubre noviembre diciembre.jpg Un feriado poco difundido se acerca y podría convertirse en la excusa perfecta para cortar la rutina con un fin de semana largo.

Por qué es feriado el 26 de septiembre de 2025 El viernes 26 de septiembre de 2025 será feriado local en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. No se trata de un día festivo nacional, sino de celebraciones propias de cada localidad, vinculadas a aniversarios fundacionales. Por eso, este descanso aplica únicamente en ciertos partidos y no en toda la provincia.

Entre los municipios que conmemoran esa fecha se encuentran Merlo y Maipú todos con fuerte identidad histórica y conmemoraciones que celebran su creación como distrito. Estos días especiales se establecen por ordenanza local y son reconocidos oficialmente como no laborables en el ámbito municipal.

Para quienes viven o trabajan en estas zonas, la fecha se convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de un descanso extendido. El día cae viernes, lo cual permite unirlo al fin de semana y generar un respiro de tres días, ideal para hacer turismo interno, visitar familiares o simplemente desconectar. Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

