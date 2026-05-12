Mayo sorprende a la provincia de Buenos Aires con un feriado que acortará tu semana laboral

Una celebración especial modificará la rutina en un rincón bonaerense y muchos vecinos ya organizan sus planes.

El quinto mes del año cuenta con un feriado sorpresa que cortará la rutina de algunos afortunados.

El calendario de 2026 esconde feriados poco conocidos que alteran la actividad en distintos puntos del país. Algunas ciudades y pueblos argentinos cuentan con sus propias celebraciones que proponen una semana distinta para sus habitantes, ya que la gran mayoría podrá descansar.

Ese es el caso de una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires que cada 21 de mayo interrumpe su actividad por una fecha histórica y religiosa . Aunque muchos trabajadores no lo tienen en cuenta, esta fecha va a acortar la semana laboral para cientos de vecinos.

La jornada especial corresponde a la localidad de J. Almeyra, ubicada dentro del partido bonaerense de Navarro . El pueblo celebra cada 21 de mayo sus fiestas patronales junto con el aniversario de su fundación , ocurrida en 1909. La historia de la localidad tiene un gran vínculo con José Juan Almeyra, médico y propietario rural cuyo apellido creció junto con la zona. Con el paso de las décadas, la fecha se transformó en una tradición para los cerca de 300 habitantes que viven ahí.

Las celebraciones suelen incluir actividades escolares, encuentros comunitarios, ceremonias religiosas y actos organizados junto al municipio de Navarro. La festividad también homenajea a la Virgen de la Medalla Milagrosa, considerada la patrona local. Aunque se trata de un pueblo pequeño, sus calles de tierra, las construcciones antiguas y el ritmo tranquilo convierten al lugar en uno de los rincones rurales más característicos de la provincia de Buenos Aires.

J. Almeyra se encuentra a unos 35 kilómetros de la ciudad cabecera de Navarro y el acceso principal se realiza mediante la Ruta Provincial 41 y caminos rurales. Este tipo de asuetos forma parte de los llamados feriados locales o patronales, muy habituales en distintos municipios bonaerenses, alcanzando organismos públicos, escuelas y parte de la actividad comercial. Para muchos trabajadores y estudiantes de la zona, la fecha permite cortar la rutina semanal y disfrutar de una pausa inesperada en pleno mayo.

Calendario feriado El 21 de mayo, una localidad podrá descansar y celebrar en un feriado único. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables