Falta poco para un nuevo fin de semana largo en mayo 2026: cuándo cae el próximo feriado

Tras varias semanas sin pausas extensas, el calendario trae otra chance de descanso. Qué día habrá asueto y cómo queda el finde.

Mayo todavía guarda una fecha marcada en rojo para miles de argentinos que ya empiezan a mirar el almanaque y hacer cuentas. Después del descanso por el Día del Trabajador, se viene otro corte en la rutina que puede servir tanto para una escapada rápida como para bajar un cambio en medio del ritmo laboral con feriados en el calendario .

El próximo feriado nacional llegará sobre el cierre del mes y, esta vez, permitirá armar un fin de semana largo de tres días , algo que suele mover desde reservas turísticas hasta reuniones familiares. Aunque falta poco, muchas personas todavía tienen dudas sobre cómo cae exactamente el 25 de mayo en 2026 y si habrá o no puente turístico adicional.

En 2026, el 25 de mayo caerá lunes , por lo que habrá un fin de semana largo desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive. Al tratarse de un feriado inamovible , no se traslada a otra fecha ni depende de decretos posteriores.

La jornada recuerda la Revolución de Mayo de 1810 , un episodio clave de la historia argentina. Ese día se conformó la Primera Junta de Gobierno tras la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, un hecho considerado el inicio del proceso que derivó en la independencia nacional.

La Revolución de Mayo Imagen: Óleo de Francisco Fortuny.

Como suele pasar cada año, la fecha también viene acompañada por actos escolares, celebraciones patrias y actividades culturales en distintos puntos del país. Desde los clásicos locros comunitarios hasta festivales folklóricos y peñas, el 25 de mayo mantiene un peso simbólico fuerte incluso más de dos siglos después.

Para el sector turístico, además, el movimiento suele sentirse bastante. Ciudades cercanas a los grandes centros urbanos y destinos de escapadas cortas acostumbran recibir una mayor cantidad de visitantes durante esos tres días. En 2026, al caer lunes, muchos ya anticipan una alta demanda en rutas y alojamientos, especialmente en provincias con propuestas gastronómicas o termales.

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Feriados Nacionales 2026 en Argentina

El calendario nacional de 2026 tendrá varios momentos ideales para organizar viajes, descansos o mini vacaciones. Según la normativa vigente, habrá feriados inamovibles, trasladables y algunos días no laborables con fines turísticos. Estos son según el calendario nacional:

Feriados inamovibles

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables