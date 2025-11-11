El fin de semana extra largo de noviembre que no sabías que existía: de qué trata este feriado







Noviembre suma una fecha especial que extiende el descanso: los feriados locales se combinan con los nacionales y crean un finde largo inesperado.

Entre aniversarios locales y días turísticos, noviembre arma uno de los feriados más largos del año. Pixabay

La agenda de feriados siempre genera expectativa, y noviembre trae una sorpresa que pocos tienen en el radar. Un fin de semana extra largo se arma gracias a una combinación de fechas clave que activan el deseo de viajar, descansar o simplemente cortar con la rutina.

Con tres jornadas consecutivas sin actividad laboral para muchos, este combo de descanso incluye un feriado local que se suma a las fechas nacionales y deja a más de uno buscando destino o plan.

feriado Algunos municipios celebran aniversarios y se suman al calendario nacional, generando uno de los fines de semana con más feriados del mes. Pixabay A qué se debe el feriado el 25 de noviembre de 2025 El 25 de noviembre, varias localidades argentinas celebran aniversarios fundacionales, lo que les permite decretar un día no laborable. En Dennehy (Nueve de Julio), Olavarría y Presidente Perón, se conmemora la fundación de sus comunidades, por lo que las actividades habituales quedarán suspendidas.

Este feriado se acopla al fin de semana largo que ya arma el calendario nacional: el 21 de noviembre fue señalado como día no laborable con fines turísticos, mientras que el 24 de noviembre recuerda el Día de la Soberanía Nacional, que suele trasladarse para fomentar el turismo interno.

El resultado es una oportunidad de oro para quienes viven en esas zonas. Ya sea para disfrutar en familia, planear una escapada o simplemente estirar el descanso, este fin de semana largo aparece como un respiro inesperado antes de la recta final del año.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

