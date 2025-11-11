La agenda de feriados siempre genera expectativa, y noviembre trae una sorpresa que pocos tienen en el radar. Un fin de semana extra largo se arma gracias a una combinación de fechas clave que activan el deseo de viajar, descansar o simplemente cortar con la rutina.
El fin de semana extra largo de noviembre que no sabías que existía: de qué trata este feriado
Noviembre suma una fecha especial que extiende el descanso: los feriados locales se combinan con los nacionales y crean un finde largo inesperado.
-
Falta apenas una semana para los feriados de noviembre 2025: cómo se configura el fin de semana extra largo
-
Atención: nuevos feriados agregados en el calendario de noviembre ¿a quién le corresponden?
Con tres jornadas consecutivas sin actividad laboral para muchos, este combo de descanso incluye un feriado local que se suma a las fechas nacionales y deja a más de uno buscando destino o plan.
A qué se debe el feriado el 25 de noviembre de 2025
El 25 de noviembre, varias localidades argentinas celebran aniversarios fundacionales, lo que les permite decretar un día no laborable. En Dennehy (Nueve de Julio), Olavarría y Presidente Perón, se conmemora la fundación de sus comunidades, por lo que las actividades habituales quedarán suspendidas.
Este feriado se acopla al fin de semana largo que ya arma el calendario nacional: el 21 de noviembre fue señalado como día no laborable con fines turísticos, mientras que el 24 de noviembre recuerda el Día de la Soberanía Nacional, que suele trasladarse para fomentar el turismo interno.
El resultado es una oportunidad de oro para quienes viven en esas zonas. Ya sea para disfrutar en familia, planear una escapada o simplemente estirar el descanso, este fin de semana largo aparece como un respiro inesperado antes de la recta final del año.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario