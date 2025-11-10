Atención: nuevos feriados agregados en el calendario de noviembre ¿a quién le corresponden?

Mientras muchos argentinos esperan el próximo feriado nacional, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires disfrutan de descansos exclusivos. Estas celebraciones locales se deben a aniversarios fundacionales y generan una pausa muy esperada por quienes residen en esas regiones.
En un noviembre con ritmo acelerado, los días no laborables representan una oportunidad para recuperar energías, organizar escapadas cortas o simplemente relajarse en casa. El 18 de noviembre es una de esas fechas destacadas que no todos tienen en cuenta.
A qué se debe el feriado el 18 de noviembre de 2025
El 18 de noviembre no es feriado nacional, pero varias localidades bonaerenses lo celebran por motivos fundacionales. Una de ellas es Monte, que conmemora su aniversario como municipio con actos, celebraciones y actividades culturales que reúnen a la comunidad.
También es día no laborable en Ferré, una localidad del partido de General Arenales. El pueblo honra su historia con festejos que refuerzan la identidad local y convocan tanto a vecinos como a visitantes curiosos.
Otra región que se suma al descanso es Norberto de la Riestra, en el partido de 25 de Mayo. Allí también se celebra el aniversario de su fundación, generando un ambiente festivo y una jornada distinta a la rutina habitual.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
