Llega el primer fin de semana largo de noviembre: enterate cuál es el feriado que extiende tu descanso







Si bien no es un mes con muchos feriados, noviembre trae un fin de semana largo que beneficiará a varios afortunados.

Noviembre trae una gran novedad a su calendario de feriados. Freepik

El calendario de feriados de noviembre trae novedades para varios afortunados. Si bien a nivel nacional habrá solo un día de descanso, los asuetos locales benefician a muchos trabajadores y estudiantes que buscan una jornada para relajarse en la recta final del año.

En este contexto, muchos tendrán la oportunidad de gozar de un fin de semana largo, ya que el lunes 10 de noviembre sera no laborable. Eso sí, esta medida no afectará a todos y tendrán que estar atentos para ver si podrán aprovecharlo o no.

Feriados Descanso El fin de semana largo de noviembre que beneficiará a muchos. Freepik A qué se debe el feriado del 10 de noviembre de 2025 Primero hay que remarcar que este día no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional y solo será a nivel local en un lugar particular de la provincia de Buenos Aires. Se trata del partido de General San Martín que celebra el Día de la Tradición por el nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro.

Por otro lado, la localidad de Bordenave que pertenece al partido de Puán, festeja su aniversario fundacional. Este día se verán afectadas las actividades del sector público, pero no correrá para los del sector privado.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

