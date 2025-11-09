El feriado de noviembre perfecto para una escapada express: enterate de que se trata

Es normal que lo primero que se busca en el calendario cuando inicia o termina un mes sean los feriados. En especial aquellos que ofrecen la oportunidad de realizar una escapada rápida en familia o con amigos para recargar energías en la recta final del año.
Noviembre no destaca por tener feriados para el descanso de los estudiantes o trabajadores. Sin embargo, habrá uno en particular que beneficiará a muchos. El martes 18 de noviembre tendrán la oportunidad de gozar de un asueto que, no será para todos, pero ayudará a varios a organizar una salida express.
Por qué es feriado el 18 de noviembre de 2025
Si bien no será parte del calendario de feriados a nivel nacional, ese día habrá una jornada no laborable para muchos afortunados en la provincia de Buenos Aires. El partido de Monte celebrará su aniversario fundacional, al igual que la localidad de Ferré, perteneciente al partido de General Arenales.
Cabe remarcar que esto no significará que todos podrán descansar. Estos días garantizan una jornada libre de trabajo a quienes se desempeñan en el sector público, pero el resto deberá esperar a ver cuál es la medida que tomarán sus empleadores.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
