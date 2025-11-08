El feriado de noviembre que le dará un descanso inesperado a miles de argentinos







Vecinos de varias localidades bonaerenses podrán disfrutar uno de los feriados más esperados del mes gracias a sus aniversarios fundacionales.

Noviembre trae una pausa en distintas localidades bonaerenses gracias a los feriados por aniversarios fundacionales. Pixabay

A medida que avanza noviembre, los feriados se convierten en pequeñas pausas revitalizantes en medio de la rutina. La recta final del año llega cargada de compromisos, cansancio y planificación para el 2026, por lo que cualquier día libre funciona como un alivio estratégico para muchos trabajadores.

Uno de estos descansos llega de forma poco esperada: varios municipios bonaerenses celebran el 11 de noviembre con motivo de aniversarios fundacionales o festividades patronales. Una fecha que pasa desapercibida para muchos, pero que en ciertas localidades se vive como un auténtico festejo regional.

argentina-318700_1280 Algunos pueblos de Buenos Aires celebran sus aniversarios con feriados locales que cortan la semana y ofrecen un respiro antes de fin de año. Pixabay Por qué es feriado el 11 de noviembre de 2025 El martes 11 de noviembre, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires se tomarán un respiro para conmemorar fechas clave de su historia. Cada año, estos feriados locales se definen según aniversarios fundacionales o celebraciones religiosas que forman parte de la identidad de cada comunidad.

Entre los lugares que detendrán sus actividades ese día se encuentran Casbas (Guaminí), Roberts (Lincoln), Stroeder (Patagones), Leandro N. Alem y Colonia San Martín de Tours (Saavedra). Para los habitantes de estas zonas, se trata de una jornada especial en la que se fortalecen los vínculos sociales y se realzan las raíces culturales.

Estos feriados impactan también en el calendario escolar, en la atención administrativa y en el comercio local, generando dinámicas diferentes en cada pueblo. Si bien no aplican a nivel nacional, ofrecen oportunidades para descansar o disfrutar actividades comunitarias, alejadas del ritmo habitual.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

