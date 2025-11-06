Un nuevo feriado de noviembre puede modificar tu rutina de manera positiva

En la cuenta regresiva hacia el cierre del año, los feriados toman otro peso. El calendario ajustado, el cansancio acumulado y la mirada puesta en el 2026 hacen que cada día libre sume. Noviembre se destaca con una sorpresa que modifica la agenda y trae alivio.
Por qué es feriado el 19 de noviembre de 2025
El miércoles 19 de noviembre se declarará feriado local exclusivamente en la ciudad de La Plata, con motivo de un nuevo aniversario de su fundación. Esta jornada no afectará al resto del país ni formará parte de un fin de semana largo.
Vecinos, comercios y organismos públicos platenses reorganizan su actividad en función de esta pausa especial. Mientras tanto, el calendario nacional seguirá su curso habitual, sin modificaciones para esa fecha en otras localidades.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
