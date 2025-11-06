Un nuevo feriado de noviembre puede modificar tu rutina de manera positiva







Los feriados de noviembre traen una novedad inesperada: una jornada extra de descanso solo para algunos, con efecto directo en la vida cotidiana.

Un nuevo feriado en noviembre se suma al calendario y modifica la rutina de miles. Pixabay

En la cuenta regresiva hacia el cierre del año, los feriados toman otro peso. El calendario ajustado, el cansancio acumulado y la mirada puesta en el 2026 hacen que cada día libre sume. Noviembre se destaca con una sorpresa que modifica la agenda y trae alivio.

Un nuevo feriado se suma en el tramo final del mes. Ideal para planear una escapada, cortar con la rutina o simplemente dormir unas horas más. La noticia trae un beneficio inesperado que muchas personas ya celebran y que impacta en la organización laboral.

feriados Entre los feriados de fin de año, uno sorpresivo impacta de lleno en la rutina de una ciudad clave y altera la agenda laboral y comercial. Pixabay Por qué es feriado el 19 de noviembre de 2025 El miércoles 19 de noviembre se declarará feriado local exclusivamente en la ciudad de La Plata, con motivo de un nuevo aniversario de su fundación. Esta jornada no afectará al resto del país ni formará parte de un fin de semana largo.

Vecinos, comercios y organismos públicos platenses reorganizan su actividad en función de esta pausa especial. Mientras tanto, el calendario nacional seguirá su curso habitual, sin modificaciones para esa fecha en otras localidades.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

