A qué se debe el feriado del 13 de noviembre y quiénes podrán aprovechar del día libre

A poco de que termine el año, habrá algunos feriados que beneficiarán a muchos bonaerenses.

Se termina el año y hay muchos que esperan algunos feriados para poder descansar. Freepik

Noviembre empieza a marcar el final del año y es normal que muchos lleguen exhaustos a estas fechas. Por eso, miran de reojo el calendario de feriados, buscando un día que les permita descansar. Si bien a nivel nacional habrá solo uno, hay una gran novedad que beneficiará a muchos este mes.

Algunas localidades y partidos han dado a conocer que el jueves 13 de noviembre, podrán disfrutar de un día no laborable, el cuál les permitirá tener tiempo extra para recuperar energías en la recta final del 2025.

Feriados Descanso Muchos aguardan algunos feriados extra en la recta final del 2025. Freepik Por qué es feriado el 13 de noviembre de 2025 Si bien no formarán parte del calendario de feriados a nivel nacional, estos días festivos le permitirán a muchos poder gozar de un descanso extra en la provincia de Buenos Aires.

El partido de Salliqueló celebrará su aniversario fundacional, mientras que la localidad de Arribeños, perteneciente al partido de General Arenales, también festejará su nacimiento. Esto afectará a las actividades públicas de los municipios, pero en caso de que el empleador lo permita, también le proveerá un descanso a quienes trabajen en el sector privado.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

