Falta apenas una semana para los feriados de noviembre 2025: cómo se configura el fin de semana extra largo

Falta muy poco para un nuevo descanso prolongado en Argentina debido al Día de la Soberanía Nacional: así queda el calendario.

Faltan pocos días para que una nueva pausa se instale en el almanaque laboral argentino, ya que el próximo feriado de noviembre 2025 plantea un fin de semana extra largo .

La combinación de un feriado nacional y su traslado provoca que muchas personas ya estén pensando en hacer la valija, escaparse o simplemente disfrutar del silencio de la rutina diaria. Pero como siempre, el asunto tiene matices porque la fecha oficial se define y puede cambiar, y no todos los trabajadores verán el mismo beneficio.

Conoce los detalles de qué se celebra, cómo se arma el finde largo y cuál es el panorama completo de feriados para 2025 que conviene tener a mano.

El Día de la Soberanía Nacional, que tradicionalmente se fija el 20 de noviembre , es el homenaje de la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845 , cuando la Confederación Argentina se enfrentó a fuerzas anglo-francesas que pretendían navegar por el río Paraná sin autorización.

Aunque aquella gesta terminó con derrota militar, se instaló como símbolo de resistencia y soberanía nacional . Desde el año 2010 esta fecha rige como feriado nacional, lo que la posicionó como un día de reflexión, descanso y también de turismo interno.

Cómo será el fin de semana largo de noviembre 2025

Para el 2025, el calendario oficial marca que el feriado del Día de la Soberanía Nacional es trasladable, es decir, aunque la efeméride es el 20 de noviembre (jueves), la norma permite que se corra al lunes 24 de noviembre. Además, se incorpora un día puente, considerado no laborable con fines turísticos, que será el viernes 21 de noviembre, habilitado para fomentar escapadas o descansos más largos.

En la práctica, eso genera un fin de semana “extra largo”, que va desde el viernes 21 hasta el lunes 24, si la empresa o institución lo permite, o al menos un descanso que muchos podrán aprovechar. Sin embargo, no todos los trabajadores lo verán idéntico. Algunas actividades laborales se mantienen, y los acuerdos sectoriales pueden variar. También es clave que el empleador confirme el cumplimiento del día puente.

Calendario de feriados nacionales 2025

En el año 2025, el Gobierno fijó 12 feriados inamovibles, 4 trasladables y 3 días no laborables con fines turísticos, lo que genera varias escapadas posibles.

Feriados inamovibles

Estos días se cumplen exactamente en la fecha establecida, sin traslado por ley. Entre los que aún resaltan en 2025 son:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Estos son los que pueden cambiar de día para configurar fines de semana largos. En 2025 incluye, entre otros, estos feriados trasladables: