Sin contraseña: cómo conectarse a una red wifi desde el celular para no gastar datos







Es una función que se encuentra disponible en un tipo de dispositivos. Es una solución simple y muy eficaz que muchos usuarios aún desconocen.

Con un truco es posible conectarse a una red wifi sin la contraseña.

Encontrarse en la casa de un familiar o amigo y necesitar wifi, pero que nadie sepa la contraseña, es una escena bastante habitual y puede volverse algo molesto, sobre todo para aquellas personas que no quieren consumir sus datos móviles. Afortunadamente, existe una solución simple y segura que muchos usuarios aún no conocen.

Esta función se encuentra disponible en teléfonos con sistema operativo Android, debido a que cuentan con una herramienta integrada que permite compartir redes WIFI sin la necesidad de escribir la contraseña. Con tan solo unos pasos, es posible conectarte sin complicaciones.

Cuál es el truco para acceder a un WIFI sin contraseña No es necesario instalar apps extras ni tener experiencia en tecnología. El método se lleva a cabo desde el panel de ajustes del celular y funciona a través de un código QR.

Para utilizar esta función es necesario estar conectado a la red WIFI que se quiere compartir. Una vez hecho esto, el procedimiento es muy fácil de seguir:

Ingresá a la app de "Ajustes" del dispositivo y dirigite a la sección "Internet y redes" o "Conexiones", dependiendo del modelo del teléfono. Luego, elegí "WiFi" o "Internet" y tocá sobre la red a la que estás conectado. Allí aparecerán opciones adicionales, entre ellas "Compartir red", que al seleccionarla generará un código QR con todos los datos necesarios para conectarse, incluyendo el nombre y la clave cifrada.

wifi.jpg Esta función se encuentra disponible en teléfonos con sistema operativo Android Freepik Código QR para el WIFI: cómo funciona Cuando el código QR aparece en pantalla, la otra persona solo tiene que escanearlo con la cámara de su teléfono. La mayoría de los dispositivos actuales, ya sean Android o iPhone, cuentan con lectores de QR incorporados en sus cámaras sin necesidad de apps adicionales. El escaneo se realiza en segundos: al apuntar la cámara al código, el sistema detecta de inmediato los datos de la red y muestra una opción para conectarse. Así, se accede al WiFi sin ingresar la contraseña manualmente.

