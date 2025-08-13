Día del zurdo: No, no es cierto que sean más inteligentes que los diestros

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional de los Zurdos. Aunque la ciencia no respalda que tengan mayor inteligencia que los diestros, estudios y anécdotas históricas alimentaron durante décadas esa creencia.

Ser zurdo puede convertir lo cotidiano en un desafío inesperado: desde usar unas tijeras comunes hasta apoyar el codo en un pupitre escolar, la realidad es que la mayoría de los objetos está pensada para diestros. Sin embargo, a pesar de representar apenas el 10 por ciento de la población totoal, este grupo minoritario ha tenido importantes representantes en la historia, la ciencia, el arte y la política.

La fecha del 13 de agosto, instaurada por la Asociación Internacional de Zurdos en 1976, busca dar visibilidad a sus particularidades y a los obstáculos que enfrentan en una sociedad diseñada para la mano derecha. La iniciativa comenzó en Estados Unidos y se expandió hasta alcanzar reconocimiento global en 1992. Hoy combina la celebración de la diversidad con la divulgación de investigaciones sobre la lateralidad humana .

Uno de los mitos más persistentes que circula en torno a la zurdera sostiene que las personas zurdas son más inteligentes que las diestras. La idea encontró combustible en la lista de figuras destacadas que compartían esa característica: Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Bill Gates o Barack Obama , entre otros. Sin embargo, la ciencia no ofrece pruebas sólidas que respalden esa afirmación.

¿Qué es, entonces, la inteligencia y cómo encaja en este debate? El concepto es complejo y multidimensional: engloba la capacidad de resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, aprender de la experiencia y manejar información de manera eficaz. No existe un único tipo de inteligencia ni una medición universal e infalible . Según explica el neurólogo Gurutz Linazasoro a Diario Nius, la principal diferencia entre zurdos y diestros no está en la inteligencia general, sino en ciertas formas de pensamiento. “No es que haya diferencias en inteligencia, sino en creatividad ”, señala. Esto se vincula con que, en promedio, las personas zurdas activan más el hemisferio derecho del cerebro, asociado a la imaginación y el pensamiento lateral.

Estudios como el de las universidades de Liverpool, Milán y Maastricht (2017) sugieren que los zurdos podrían mostrar una ventaja en áreas como las matemáticas , mientras que investigaciones previas, como la de la Universidad de Columbia Británica (1995), indicaban una mayor tendencia al pensamiento divergente . Pero, tal como advierte Linazasoro, estas correlaciones no implican que ser zurdo determine la creatividad o la inteligencia de manera directa .

zurdo.avif En la actualidad, se sabe que no hay fundamento científico que avale que los zurdos sean más inteligentes o creativos que los diestros.

Por qué se conmemora el Día del Zurdo

El Día Internacional de los Zurdos no solo reconoce a quienes usan principalmente la mano izquierda, sino que también busca derribar prejuicios. Según National Geographic, la preferencia manual comienza a desarrollarse antes del nacimiento, en un proceso denominado “ asimetría derecha-izquierda”, que influye en la forma en que el cerebro organiza sus funciones motoras.

Investigaciones recopiladas por la revista Psychological Bulletin en 2020, basadas en datos de más de 2,3 millones de personas, estiman que el 10,6% de la población mundial es zurda. La base biológica de esta condición no es sencilla: antes se pensaba que un único gen determinaba la preferencia, pero ahora se sabe que pueden intervenir hasta 40 genes distintos. Además, factores prenatales y culturales también pueden inclinar la balanza hacia un lado u otro.

El cambio de percepción social ha sido notable. En el pasado, la zurdera era estigmatizada e incluso considerada un signo de mala suerte o de conducta indeseable. En algunas culturas, la mano izquierda se reservaba para tareas “impuras” y, durante gran parte del siglo XX, no era extraño que en las escuelas se obligara a los niños a escribir con la derecha, recurriendo a métodos coercitivos. Hoy, la mayoría de los especialistas coinciden en que se debe permitir que cada persona desarrolle sus habilidades con la mano que le resulte más natural.

zurdo.jpg El cambio de percepción social sobre ser zurdo ha sido notorio: en la antigüedad la mano izquierda era asociada a "actos impuros" y se obligaba a los niños a usar la derecha apelando a métodos coercitivos. La Vanguardia

Los zurdos a lo largo de la historia

Los prejuicios contra la zurdera tienen raíces profundas. La palabra “siniestro” proviene del latín sinister, que significa “izquierdo”, y en español conserva acepciones negativas como “funesto” o “malintencionado”. Esta carga cultural se trasladó durante siglos a la vida cotidiana y a la educación.

Aun así, muchas personalidades zurdas han destacado en diversos campos, desde las artes hasta la política. Leonardo da Vinci, que escribía de derecha a izquierda en un espejo de su propia genialidad, es uno de los ejemplos más citados. En el siglo XX, nombres como el de la pintora mexicana Frida Kahlo, el músico Paul McCartney o los expresidentes estadounidenses Bill Clinton y Barack Obama reforzaron la idea de que la zurdera podía estar ligada a talentos excepcionales.

No todo ha sido gloria. Como recuerda National Geographic España, en el pasado los zurdos fueron blanco de supersticiones y prácticas discriminatorias. A principios del siglo pasado, no era raro que se recurriera a castigos físicos para “corregir” la escritura con la mano izquierda. Y aunque en la actualidad esas prácticas han perdido vigencia, la falta de adaptaciones en objetos y entornos todavía genera incomodidades: desde el uso de herramientas diseñadas para diestros hasta la disposición de pupitres y controles electrónicos.

Lejos de las creencias sin sustento, la ciencia muestra que ser zurdo no determina la inteligencia, pero sí forma parte de la diversidad humana.