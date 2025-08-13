Julieta Prandi habló tras la condena a su exmarido Claudio Contardi: "Que viva el infierno que yo viví"

El exmarido de la modelo recibió una pena de 19 años de prisión. Luego del veredicto, la denunciante rompió el silencio.

Julieta Prandi rompió el silencio luego de que se conozca el veredicto de la Justicia , donde se condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual . Al salir del juzgado, la modelo manifestó: "Que viva el infierno que yo viví" .

En plena emoción por la condena, la actriz expresó: “Siento que la Justicia finalmente escuchó, y no solamente me escuchó a mí, sino a todos los que estamos en de este lado . Les agradezco de todo corazón en mi nombre y en el de todas las víctimas de abuso , esto tiene que marcar un precedente”.

“Es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir ser feliz ”, agregó, y luego exigió cambios en "las condiciones para las víctimas" debido a que sus hijos " están cayendo en la gravedad de los hechos porque hasta el día de hoy no se los había escuchado”.

“ Hoy empiezo a vivir. Es mi segunda etapa, donde puedo elegir y ser feliz . Poder salir a la calle sin miedo, sin mirar para todos lados, sin pensar que alguien me sigue o viene a buscar a mis hijos”, afirmó.

Respecto al veredicto de la justicia, la actriz señaló que la pena es "ejemplar" y aseguró que “ podría ser más, sí, pero son 19 años y casi el infierno que yo viví , que fueron 20. Lo importante es que hoy lo detuvieron en el acto”.

“Tengan fe, hay justicia. Y al entorno, que intente sacar a las víctimas de ahí, porque ellas no suelen pedir ayuda. Tardé cinco años en llegar a juicio. Esto tiene que hacerles abrir los ojos: no pueden demorarse tanto en casos de violencia”, aseveró Prandi respecto al tratamiento de este tipo de casos en manos de la justicia.

La condena a Claudio Contardi

Luego de una semana de juicio, en la causa por abuso sexual llevada adelante por la modelo y conductora Julieta Prandi, su exmarido Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión. Además, el Tribunal ordenó su detención inmediata y se fue de la sala con las esposas puestas, sin contacto con Prandi.

Por su lado de la defensa de Contardi, encabezada por el abogado Claudio Nitzcaner, dijo que "ya no lo está representando". La denunciante estuvo en una sala contigua y acompañada de su pareja, el músico Emanuel Ortega. Momentos después, entre lágrimas, fue contenida por su familia.

La familia de la modelo sí estuvo presente y aplaudió la decisión. El abogado Fernando Burlando, cuyo equipo asistió a Prandi durante estos días, acompañó a la denunciante.