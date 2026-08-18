Acusado de plagio y una muerte dudosa: miles de personas despidieron a un profesor de Cambridge encontrado en su hogar

Se trata de Jason Arday, dedicado a Sociología de la Educación, quien fue encontrado sin vida en su casa. Las autoridades declararon su muerte como inesperada.

Arday tenía 41 años y había sido sometido a un "escrutinio demasiado grande" por críticas a un trabajo suyo.

Miles de personas convocadas por una organización antiracista despidieron en Trafalgar Square , en Londres , a un exprofesor de la Universidad de Cambridge que fue hallado sin vida en su domicilio. Se trató de Jason Arday, quien fue acusado de plagio y había renunciado a su cargo tras las acusaciones en su contra.

La vigilia fue convocada por Stand Up to Racism, que estimó la presencia de cerca de 30.000 personas. Muchos vestían de negro y portaban elementos como flores o pancartas. Arday, de 41 años, fue declarado muerto después de que los servicios de emergencia acudieran a su domicilio en el sur de Londres el viernes.

Muchos discursos se centraron en el papel de los medios de comunicación en la muerte de Arday. El mentor del docente, Simon Woolley, expresó que cuando lo vio poco antes de su muerte, "sabíamos que Jason estaba sufriendo" y se sentía "acosado", y lo abrazó.

Además, lo recordó como un "hombre maravilloso [que] nunca robó una bolsa de patatas fritas" e instó a que "se rindan cuentas" tras la muerte de Arday.

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El caso de Jason Arday

Arday fue encontrado sin vida en su casa de Battersea, al sur de Londres, cuando agentes de la Policía Metropolitana fueron alertados por el Servicio de Ambulancias. Su deceso dio a la par de que dimitiera de su puesto de profesor en su especialización de Sociología.

En un comunicado, la Policía Metropolitana declaró: "En estos momentos, su muerte se considera inesperada, pero no se cree que sea sospechosa".

Arday, de 41 años, había negado cualquier plagio, pero admitió errores en su trabajo señalado y que la reciente controversia en torno a su obra había provocado "un nivel implacable de escrutinio público y ataques personales".

Su nombramiento como el profesor negro más joven de la historia de Cambridge en 2023 fue aclamado en su momento como un hito progresista. Al anunciar su dimisión la semana pasada, el hombre expresó que el "coste personal" del escrutinio al que estaba sometido se volvió "demasiado grande".