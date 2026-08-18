Definen la prisión preventiva de Victoria Cantero en Chaco por el asesinato de Matías Álvarez Guardia

La imputada permanece detenida desde el día del crimen. Podría ser trasladada a la cárcel de mujeres Las Orquetas.

La Justicia de Chaco definirá este martes la situación procesal de Victoria Cantero , la joven de 26 años acusada de matar a su novio, Matías Julián Álvarez Guardia , durante un violento episodio ocurrido en la ciudad de Resistencia . La imputada permanece detenida desde el día del crimen y fue convocada para ampliar su declaración indagatoria.

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La resolución se conocerá mientras los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce analizan los últimos elementos incorporados al expediente. El plazo para resolver la situación procesal de la acusada vence este martes y la Justicia deberá determinar si avanza con su prisión preventiva .

Juan Arregin , abogado de la familia de Álvarez Guardia , explicó en declaraciones televisivas que durante las últimas horas se sumaron nuevos informes y pericias a la investigación, que busca establecer con precisión cómo ocurrió el ataque.

Actualmente, Cantero permanece alojada en la Comisaría 11.ª de Resistencia . En caso de que la Justicia resuelva mantenerla privada de su libertad, podría ser trasladada a la cárcel de mujeres Las Orquetas , ubicada en las afueras de la capital chaqueña.

Uno de los elementos centrales que incorporó la causa fue el informe preliminar confeccionado por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses , que aportó información sobre la mecánica del ataque sufrido por la víctima.

De acuerdo con el estudio, Álvarez Guardia presentó al menos seis lesiones punzocortantes. Los especialistas identificaron dos heridas en la base del cuello y otras dos en la zona correspondiente a la clavícula derecha.

Las características de las lesiones forman parte de las pruebas que los investigadores analizan para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar en qué circunstancias se produjo la agresión.

A su vez, una pericia realizada por el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco concluyó que Cantero no presenta alteraciones mentales y comprende la criminalidad de sus actos.

La defensa de la joven, por su parte, planteó que la acusada atravesaba una situación de violencia de género dentro de la relación con Álvarez Guardia y sostuvo que actuó en ese contexto. Esa hipótesis también forma parte de los aspectos que deberá evaluar la Justicia.

Cómo ocurrió el crimen en Chaco

El asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, ocurrió el pasado 2 de agosto en una vivienda situada sobre la calle Donovan al 1400, en el barrio 100 Viviendas de Resistencia.

Según la reconstrucción incorporada hasta el momento a la investigación, Álvarez Guardia y Cantero mantuvieron una discusión y, durante el episodio, el joven sufrió varias heridas provocadas con un cuchillo.

Tras resultar herido, Álvarez Guardia fue trasladado hasta el Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos lo sometieron a una intervención quirúrgica. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, murió poco después como consecuencia de las lesiones.

La investigación también incorporó durante los últimos días diferentes testimonios destinados a reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda y el contexto previo al crimen.

Entre ellos declaró Facundo Cantero, hermano de la acusada, quien relató que recibió una llamada de Álvarez Guardia durante aquella mañana y posteriormente se dirigió hasta la casa. Allí encontró al joven herido y a su hermana en el lugar.

El testigo describió además la relación entre ambos como “bastante tóxica” y señaló que existieron discusiones frecuentes vinculadas principalmente con celos y problemas de convivencia. También recordó episodios de violencia material entre la pareja.

Con las pericias, los testimonios y los informes incorporados al expediente, la Justicia deberá resolver ahora si Victoria Cantero continúa detenida bajo prisión preventiva. Mientras tanto, la investigación seguirá adelante para establecer la secuencia completa del ataque y determinar las responsabilidades penales por la muerte de Álvarez Guardia.