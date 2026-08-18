Wladimir Klitschko se despidió de Hayden Panettiere, su expareja y madre de su hija: "Dejó este mundo muy pronto"

Klitschko y Panettiere mantuvieron una relación intermitente durante casi una década, a partir de 2009, e incluso llegaron a comprometerse antes de que Panettiere diera a luz a su hija, Kaya, en 2014.

La inesperada muerte de la actriz Hayden Panettiere sacudió a Hollywood y el mundo del espectáculo en general. Su exmarido y padre de su hija Kaya, de 11 años, Wladimir Klitschko la despidió con un sentido mensaje.

Klitschko y Panettiere mantuvieron una relación intermitente durante casi una década, a partir de 2009, e incluso llegaron a comprometerse antes de que Panettiere diera a luz a su hija, Kaya, en 2014. Su relación terminó oficialmente en 2018, cuando Panettiere renunció a la custodia de Kaya debido a problemas de depresión posparto y adicción.

En una publicación de Instagram a última hora del lunes por la noche, el excampeón de boxeo de peso pesado escribió que su "familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor" .

Continuó: “Me entristece profundamente el anuncio de la trágica muerte de Hayden. Nos dejó demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya . Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, a la vez que afrontaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”.

Klitschko añadió: "A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue. Extiendo mis más sentidas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, quienes también están de luto hoy. Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto".

View this post on Instagram

Cómo fueron las últimas horas de Hayden Panettiere

A pesar de que se conocieron oficialmente datos preliminares de la autopsia, todavía no se sabe con certeza qué circunstancia llevó a la trágica muerte de la actriz Hayden Panettiere. La estrella de series como Héroes y Nashville tenía 36 años y la principal línea investigativa es que pudo haber sufrido una sobredosis.

Hasta el momento, se sabe que no hubo ningún signo de violencia en el departamento de Carolina del Sur en la que lo encontraron y que la investigación sigue su curso. Panettiere tomó un vuelo a Carolina del Sur junto a su novio Brian Hickerson el sábado antes de refugiarse en un condominio de esa zona.

Poco después de aterrizar, confirmó el medio TMZ, la pareja llegó al complejo Judson Mill Lofts en Greenville, donde se hospedó en uno de los departamentos que ofrecían.

El medio Page Six aseguró que el lugar se alquilaba por Airbnb, aunque hubo fuentes que le informaron a TMZ que el novio de la actriz y su hermano vivían en ese lugar. Hickerson es originario de Carolina del Sur.

Todavía no se puede hacer una reconstrucción acerca de lo que ocurrió durante la mañana del domingo, pero sí se sabe que la situación se desató a las 13.51. En ese momento, el 911 recibió una llamada que alertaba que una mujer tenía un “episodio cardíaco” y que no respondía.

Minutos después, las autoridades informaron en la comunicación que se filtró que era una sobredosis y que se le estaba practicando RCP. Los servicios de emergencia habían llegado en dos ambulancias e intentaron reanimarla, pero no pudieron: Panettiere fue declarada muerta a las 14.32.