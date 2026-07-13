Provincia de Buenos Aires anunció un aumento en el Servició Alimentario Escolar y le reclamó a Nación una deuda de $220.800 millones

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, anunció incrementos en el SAE y en los programas de Unidades de Desarrollo Infantil y Centros Juveniles. La suba es del 15%.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque , anunció este lunes en conferencia de prensa un nuevo refuerzo del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y de los programas de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles , al tiempo que volvió a reclamarle al Gobierno nacional el pago de la deuda acumulada por el financiamiento del programa.

Larroque informó que el SAE tendrá un incremento del 15% a partir de agosto , lo que eleva el aumento acumulado en lo que va de 2026 a 49,58% -resultado de sumar el 30% aplicado en mayo al 15% de agosto-, "muy por encima de la inflación interanual de mayo 2025 a mayo 2026, que fue del 33,2%".

Con esta suba, la inversión mensual en el programa pasa de $54.000 millones a $70.400 millones , un incremento de $16.400 millones, lo que lleva la inversión anual total a $588.850 millones . El servicio garantiza desayuno, almuerzo y merienda, y alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes en toda la Provincia.

El ministro también destacó las obras de infraestructura: 400 comedores escolares nuevos, ampliados o renovados desde 2020, y 40 comedores en obra actualmente, que permitieron sumar a más de 500 mil estudiantes al servicio de comedor (almuerzo).

En materia de equipamiento, Larroque señaló una inversión de $8.709 millones , que permitió asistir a 7.500 escuelas en 135 distritos con heladeras, freezers, cocinas, electrodomésticos y vajilla, incluyendo una línea específica para establecimientos de modalidad especial (engrosadores de cubiertos, vasos con escotadura nasal y platos con borde antiderrame, entre otros elementos).

Reclamo a Nación por la deuda del SAE

El funcionario volvió a cuestionar la falta de respuesta del Gobierno nacional. Recordó que, junto a 80 intendentes, buscaron reunirse con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para reclamar una deuda que sostienen que la Nación mantiene con la Provincia por el SAE, que "hoy asciende a $220.800 millones".

Larroque remarcó que el aporte histórico de Nación al programa, que llegó a representar el 33% del financiamiento, hoy se redujo al 14,5%, una caída de más del 50%. Según datos de UNICEF sobre el Presupuesto Nacional, la ejecución real del presupuesto en niñez y adolescencia cayó un 6% en los primeros meses de 2026, se proyecta una caída real del 16% para todo el año, y la Prestación Alimentar sufrió una reducción real del 19% en 2025.

La brecha entre lo solicitado y lo efectivamente transferido por Nación también se profundiza año a año: mientras en 2024 la caída fue del 32,2% y en 2025 del 40,8%, para 2026 se proyecta una diferencia del 54,8% entre los $177.000 millones solicitados y los $80.000 millones efectivamente aportados.

Aumento del 15% para Unidades de Desarrollo Infantil y Centros Juveniles

Larroque anunció además un aumento del 15% para los programas de Unidades de Desarrollo Infantil y Centros Juveniles a partir de septiembre, que lleva el incremento acumulado en 2026 al 43,75% (tras el 25% aplicado en abril).

En el caso de las Unidades de Desarrollo Infantil -que asisten a niñas y niños de 45 días a 14 años-, la inversión mensual pasa de $4.561 millones a $5.245 millones ($684 millones de incremento), y la inversión anual pasa de $54.377 millones a $56.412 millones. El programa cuenta hoy con 1.587 espacios, 98.507 becas y asiste a 141.975 niñas y niños.

En los Centros Juveniles -destinados a jóvenes de 14 a 29 años-, la inversión mensual pasa de $875 millones a $1.000 millones ($125 millones de incremento), y la inversión anual pasa de $10.282 millones a $10.857 millones, un aumento acumulado de $1.800 millones en el año. Actualmente funcionan 449 centros juveniles con 19.343 becas, que alcanzan a más de 19.000 jóvenes.

En conjunto, ambos programas suman una inversión mensual adicional cercana a los $1.000 millones anunciada por el ministro.

"Una epopeya en este contexto"

Larroque calificó el sostenimiento de estas políticas como "una epopeya en este contexto", marcado por lo que definió como recortes "de manera ilegal" por parte de Nación a la Provincia de Buenos Aires. "Son aportes que existían y Nación cortó", sostuvo, y remarcó que pese a esa situación "multiplicamos los esfuerzos, cuidamos peso por peso y tratamos de contener la situación compleja y acuciante".

Hacia el cierre, el ministro planteó la necesidad de "dar vuelta la página" a esta etapa y, de cara al año próximo, ofrecer "una propuesta al pueblo argentino" para encarar lo que definió como "la reconstrucción" del país.

Aumento para la policía

Por otra parte, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, brindó detalles del aumento salarial del 7% a la policía de la provincia de Buenos Aires.

“Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”.

Este aumento para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”, sostuvo López y agregó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.