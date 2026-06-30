Pruebas Aprender 2025: los alumnos de primaria lograron el mejor desempeño en Lengua en una década

Así lo informó el vocero Adrián Ravier y destacó que a la gestión libertaria le importa el ausentismo y la deserción estudiantil. Dentro de la mejora, destacó que entre las jurisdicciones más avanzadas se encuentran aquellas "que partían desde desempeños más bajos".

El Gobierno adelantó este martes los resultados de las Pruebas Aprender 2025 . Entre los datos ofrecidos por el vocero Adrián Ravier , indicó que los estudiantes del 6º grado de las escuelas primarias alcanzaron "los mejores desempeños en lengua de la última década".

El vocero lo comunicó esta mañana durante una conferencia de prensa, donde previamente indicó que "se ha discutido mucho en el último tiempo el tema de financiamiento universitario, como si ese fuera el único tema en educación" : "A nosotros nos preocupa el ausentismo de los alumnos , el abandono en las escuelas y nos preocupa la calidad educativa", indicó.

Así, Ravier agregó que "muchos chicos llegan a la universidad y no logran pasar la barrera del 1º año" , tras desaprobar materias y describió a ese factor como determinante para "la deserción que vemos en altos grados en las universidades públicas y también privadas".

En este sentido, indicó que según las Pruebas Aprender 2025, "los estudiantes del 6º grado de la escuela primaria alcanzaron los mejores resultados en lengua de la última década". Dentro del patrón de esa mejora, destacó que algunas de las "jurisdicciones que partían desde desempeños más bajos son las que más avanzaron".

Dentro de la mejora, destacó que entre las jurisdicciones más avanzadas se encuentran aquellas "que partían desde desempeños más bajos".

Por su lado, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, compartió un comunicado oficial de su cartera en su cuenta de X donde amplió los hallazgos. En ese sentido, indicó que el 76,9% de los estudiantes de sexto grado de primaria alcanzó los "niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, la cifra más alta de la última década, y solo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico".



La evaluación además registró la "mayor participación histórica de escuelas y estudiantes, lo que permite conocer en profundidad la realidad educativa argentina. En las escuelas Alfa, los aprendizajes de Lengua mejoraron en todos los niveles socioeconómicos".

A su vez, el texto amplió que cada punto equivale a unos 7.900 estudiantes más que desarrollan las habilidades para resolver preguntas, "que antes quedaban fuera de su alcance. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80 mil chicos más hoy alcanzan los niveles esperados". El texto también dio detalles de mejoras en otras especialidades, como Matemática "donde 5 de cada 10 estudiantes alcanzaron los niveles satisfactorio y avanzado".

Qué son las Pruebas Aprender

Las Pruebas Aprender son la evaluación estandarizada que realiza el Estado nacional desde hace una década para medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes en distintas áreas. A través de exámenes de opción múltiple sobre contenidos curriculares, permiten elaborar un diagnóstico del sistema educativo y comparar la evolución de los resultados entre provincias y a lo largo del tiempo.

Según explicó el Gobierno, la información obtenida constituye una herramienta para orientar políticas públicas y detectar las principales fortalezas y debilidades del sistema educativo. En esta oportunidad, el Ejecutivo destacó que, además de la mejora general en Lengua, el avance fue más marcado en provincias que partían de niveles de desempeño inferiores, un dato que consideró especialmente relevante.

El foco en la educación obligatoria

Durante el anuncio, Ravier retomó uno de los ejes que el presidente Javier Milei planteó en el Pacto de Mayo firmado con 18 provincias en 2024. "Durante décadas hemos puesto el foco únicamente en la educación superior, mientras el analfabetismo se colaba por la grieta de los primeros niveles educativos", sostuvo el vocero.

De esta manera, el Gobierno buscó instalar el debate sobre la calidad de la educación inicial, primaria y secundaria como uno de los ejes centrales de su política educativa, en paralelo a la discusión por el financiamiento de las universidades nacionales.