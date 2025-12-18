El Gobierno creó la Comisión Nacional de Bioética y disolvió el organismo vigente desde 1998

La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 893/2025, publicado en el Boletín Oficial. La nueva comisión funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud y será presidida por el titular de la cartera

El decreto también crea el Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación , integrado por representantes de los comités provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , que tendrá entre sus funciones acreditar CEI, actuar como instancia de referencia ante dilemas éticos complejos y consensuar criterios a nivel federal.

El Gobierno dispuso la creación de la Comisión Nacional de Bioética , que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud , y ordenó la disolución de la Comisión Nacional de Ética Biomédica , vigente desde 1998. La decisión quedó formalizada este jueves con la publicación del Decreto 893/2025 en el Boletín Oficial , con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones .

Según los fundamentos del decreto, el avance científico y tecnológico en las ciencias biológicas y médicas generó nuevos desafíos éticos, legales y sociales que requieren una actualización institucional. En ese marco, el Ejecutivo señaló que la comisión creada en 1998 no funcionó de manera efectiva ni cumplió con los objetivos previstos , lo que evidenció la necesidad de una reforma estructural.

La nueva Comisión Nacional de Bioética tendrá como objetivo asesorar al Poder Ejecutivo Nacional y a otros organismos del Estado en temas vinculados a la bioética, garantizar el derecho a la salud y la dignidad de la persona humana en la investigación clínica, y emitir recomendaciones frente a los dilemas éticos derivados del avance científico y la incorporación de nuevas tecnologías.

El decreto establece que la comisión buscará centralizar la evaluación ética a nivel nacional , evitando superposiciones normativas y administrativas, y fortaleciendo la coordinación entre jurisdicciones. En ese sentido, se remarca que el nuevo esquema permitirá reducir cargas administrativas , optimizar recursos y brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica en la aplicación de estándares éticos.

Entre sus funciones, la comisión podrá acreditar Comités de Ética en Investigación (CEI) de instituciones nacionales que realicen investigaciones en seres humanos y que no estén acreditadas por las provincias o por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , tarea que realizará a través del Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación .

También deberá colaborar con los comités provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, promover la formación y capacitación en bioética, elaborar estudios e informes consultivos, difundir documentación especializada y participar en actividades académicas y de investigación.

Integración y funcionamiento

La Comisión Nacional de Bioética será presidida por el ministro de Salud y estará integrada por seis miembros titulares y tres suplentes, que ejercerán sus funciones con carácter ad honorem. Los integrantes deberán ser expertos en ética, especialistas del ámbito sanitario, representantes de la comunidad y profesionales de disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología y Economía.

Los miembros serán designados por un período de cuatro años, con posibilidad de renovación, mediante procedimientos que garanticen independencia, transparencia e idoneidad. El presidente de la comisión dictará su reglamento interno y designará un secretario titular, uno alterno y un asesor legal.

Por último, la norma deroga el Decreto 426/1998 e instruye al Ministerio de Salud a dictar los actos administrativos necesarios para poner en funcionamiento la nueva comisión, que pasará a ser el organismo único y rector en materia de evaluación ética a nivel nacional.