El turismo chino en Brasil creció un 34% y prevé un pico histórico en 2026

El país sudamericano recibió 94.400 turistas de China entre enero y noviembre de 2025. Así, ve al gigante asiático surge como un aliado estratégico.

Brasil reforzó su posicionamiento como destino preferido para los viajeros del gigante asiático y registró un fuerte incremento en la llegada de turistas chinos. De acuerdo con cifras oficiales de la Agencia Brasileña de Promoción Turística Internacional (Embratur), el ingreso de visitantes provenientes de China aumentó 34% interanual durante 2025, mientras que las proyecciones oficiales anticipan un desempeño todavía más alto para 2026, año que fue declarado como el “Año de la Cultura Brasil-China”.

Entre enero y noviembre, el país recibió 94.400 turistas chinos, un volumen que superó ampliamente el total acumulado durante todo 2024, lo que confirmó la tendencia ascendente del flujo y consolidó a China como uno de los mercados prioritarios para la estrategia turística brasileña.

Un mercado estratégico con China en expansión Desde Embratur destacaron que el crecimiento respondió a una política sostenida de reposicionamiento en Asia. El presidente del organismo, Marcelo Freixo, definió a China como un “mercado estratégico” con un potencial de expansión significativo, al tratarse del mayor emisor de turistas del mundo.

china brasil comercio.jpg El turismo se posiciona como alianza estratégica entre China y Brasil. Archivo En ese marco, el Plan Estratégico 2025-2027 priorizó acciones específicas para captar a ese público y fortalecer la presencia de Brasil en el circuito turístico chino.

Uno de los ejes centrales de la estrategia fue el regreso institucional de Brasil a las grandes ferias del sector. Embratur volvió a participar con un stand propio en ITB China, una de las exposiciones más relevantes del turismo internacional, lo que permitió reactivar vínculos con operadores, agencias y medios especializados del país asiático.

A su vez, las autoridades impulsaron una gira de prensa destinada a medios de Beijing y Shanghai, con foco en los destinos más demandados por el público chino: San Pablo, Río de Janeiro y Foz do Iguaçu, que continuaron liderando las preferencias por su infraestructura, conectividad y atractivo natural. Otro punto clave fue el fortalecimiento de la infraestructura digital orientada al mercado asiático. Brasil puso en funcionamiento su sitio oficial de turismo en idioma mandarín y habilitó una oficina permanente de relaciones públicas en China, con el objetivo de mejorar la comunicación directa, adaptar contenidos culturales y facilitar el acceso a la información para potenciales viajeros. Acuerdos y proyección cultural En paralelo, el país avanzó en la firma de nuevos memorandos de entendimiento con operadores turísticos chinos. Estos acuerdos buscaron no solo incrementar el número de visitantes, sino también profundizar el intercambio cultural y la comercialización digital de los destinos brasileños, tanto urbanos como naturales. Con estos avances y con 2026 como año simbólico para la relación bilateral, Brasil apuntó a consolidar un récord histórico en el turismo proveniente de China, apoyado en una estrategia integral que combinó promoción internacional, acuerdos comerciales y una fuerte adaptación cultural y tecnológica.

