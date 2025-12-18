Atención: el Gobierno confirmó que la AUH se cobrará en su totalidad y sin trámites + Seguir en









La medida alcanza a titulares con hijos de hasta 4 años y elimina la necesidad de realizar trámites presenciales o virtuales. También se automatiza el cobro total de la Asignación por Embarazo, en un contexto de preocupación oficial por la caída en los niveles de vacunación infantil.

l Ministerio de Capital Humano oficializó cambios en el pago de la AUH y la Asignación por Embarazo, que se acreditarán en forma automática a quienes cumplan con los controles de salud. AFP

El Gobierno anunció este jueves cambios en el esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social, con el objetivo de simplificar trámites y reforzar el cumplimiento de los controles de salud. La medida se conoce luego de que el Ministerio de Salud advirtiera una fuerte caída en los niveles de vacunación infantil en todo el país.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, los titulares de la AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive comenzarán a percibir el 100% del beneficio de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones presenciales ni virtuales, siempre que tengan al día los controles sanitarios y el calendario de vacunación obligatorio. Hasta ahora, una parte del monto quedaba retenida y requería la presentación de documentación para su cobro.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1170/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y surge del trabajo conjunto entre los ministerios de Capital Humano y de Salud. El nuevo mecanismo se apoya en el intercambio de información entre ambos organismos para verificar el cumplimiento de los requisitos de salud, lo que permitirá agilizar el proceso y reducir la carga administrativa para las familias.

En paralelo, el Gobierno dispuso la automatización total del cobro de la Asignación por Embarazo para Protección Social. De esta manera, las titulares que cumplan con los controles médicos requeridos durante la gestación accederán automáticamente al 20% del monto acumulado al finalizar el embarazo, sin trámites adicionales.

Desde la cartera que conduce Capital Humano indicaron que estas modificaciones se enmarcan en una política de simplificación de los procedimientos y de mayor transparencia en el sistema de prestaciones sociales. El esquema comenzará a aplicarse con la información correspondiente a los controles de salud del año 2026.