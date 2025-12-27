Nicolás Maduro expresó su disposición a dialogar con EEUU "en una base de respeto"

El mandatario recalcó su interés en "conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años”. EEUU no descarta iniciar una guerra y aplicar sanciones.

Maduro señaló que en su país "siempre habrá un presidente que represente a su pueblo para extender la mano".

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , ratificó su disposición a dialogar con EEUU sobre la base del "respeto". La afirmación se enmarca en la creciente tensión en el Caribe por el avance de la administración de Donald Trump , quien en los últimos días amenazó con nuevas sanciones y hasta una posible guerra.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en los últimos días con carácter de urgencia para analizar la situación luego de que el presidente Donald Trump afirmara que “no descarta” una guerra y ordenara un bloqueo a petroleros, además de operativos militares en aguas internacionales.

En ese sentido, remarcó que se prestará al diálogo “si en EEUU algún día a alguien se le ocurre, sobre la base de respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años ”.

"Aquí siempre habrá un presidente que represente a su pueblo para extender la mano y buscar un camino de paz, cooperación y prosperidad ", afirmó Maduro durante el Consejo de vicepresidentes realizado en el Palacio de Miraflores , según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, también recordó que desde la creación del denominado Grupo de Boston , en donde participaron diputados venezolanos y congresistas estadounidenses para superar la crisis política de 2002, la gestión venezolana promovió el diálogo.

"Nosotros siempre buscamos el diálogo directo, respetuoso", sostuvo al respecto. A la vez, criticó que desde la referida nación norteamericana se creen campañas constantes de descrédito en contra de su régimen.

EEUU amenazó con nuevas sanciones y Nicolás Maduro respondió que cuenta con un "apoyo abrumador" de la ONU

La creciente tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela volvió a tomar el centro del debate mundial este martes en el marco de una reunión de emergencia solicitada desde Caracas para abordar el tema.

Mike Waltz, embajador estadounidense ante la ONU, adelantó que su país redoblará la apuesta e impondrá sanciones "al máximo" tras el bloqueo de la administración de Donald Trump a barcos petroleros y la intercepción de embarcaciones acusadas en narcotráfico en el Caribe. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro, "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad.

"Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cartel de los Soles, designado como organización terrorista por EEUU", anunció Waltz. A su vez, afirmó que Trump fue "muy claro" en su intención de usar "todo el poder y la fuerza" de su país para "erradicar estos carteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo".