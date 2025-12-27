El importante documento que se puede tramitar desde Mi ANSES antes que termine 2025 y sirve para realizar trámites fundamentales + Seguir en









El organismo les recordó a sus beneficiarios sobre la importancia de contar con esta documentación al día para acceder a los últimos cobros del año.

Lo pueden tramitar tanto los beneficiarios mayores como menores de edad.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó a sus beneficiarios que deberán contar con una documentación para poder acceder a sus beneficios. Se trata de la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL), que usualmente es utilizada para trámites bancarios y de carácter público.

Este documento es de suma importancia para que, aquellos que lo necesiten, puedan acceder al cobro de sus haberes mensuales. Durante las últimas semanas del 2025, contar con toda la documentación requerida es imprescindible, para que no haya demoras ni impedimentos en los pagos.

Mi-Anses-como-sacar-la-certificacion-negativa-con-el-CUIL.jpg Prestación por Desempleo ANSES: requisitos Qué es y para qué sirve la constancia de CUIL La constancia de CUIL es una documentación que se genera cuando se tramita el DNI por primera vez. A su vez, es de carácter esencial para que los beneficiarios de ANSES puedan acceder a diversos trámites y servicios del organismo, como el cobro de Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones y pensiones.

Además, este documento es válido para otras gestiones, instituciones o centros de salud, y es el código a través del cual se identifica a las personas en el sistema de la Seguridad Social.

Cómo obtener la constancia de CUIL desde Mi ANSES Si bien el documento puede solicitarse en las oficinas de ANSES sin turno, a través del número telefónico 130, desde el organismo también recordaron que es posible gestionarlo desde la app Mi ANSES o a través de su web oficial. En el caso de querer hacerlo de manera presencial, los titulares deberán presentar la siguiente documentación en las oficinas:

Mayores de 18 años: DNI

Menores de 18 años: partida de nacimiento del menor y DNI de los padres y el menor. Por otro lado, para hacerlo por la web, deberán seguir una serie de pasos sencillos: Ingresar a la página de ANSES y seleccionar la opción Constancia de CUIL en el apartado de Consultas. Completar el formulario con los datos personales correspondientes y seleccionar Consultar. La constancia se genera automáticamente. Para descargarla solamente hay que clickear Descargar Constancia. Esta no requiere autenticación con sello y firma de un agente de ANSES, según lo estipulado en el Artículo 1 de la Resolución D.E. N° 76/09.

