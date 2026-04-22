Ofrecen $5 millones de recompensa por datos para capturar a Ezequiel César Rossetti, prófugo condenado por narcotráfico

El Ministerio de Seguridad activó el programa nacional de recompensas tras la fuga de un hombre que cumplía prisión domiciliaria y tiene pedido de captura nacional e internacional.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $5 millones para quienes aporten información que permita detener a Ezequiel César Rossetti , condenado por narcotráfico y actualmente prófugo de la Justicia.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 361/2026 , publicada en el Boletín Oficial, en el marco de una causa que tramita ante la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA (PROCUNAR) , con intervención del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta .

Según se informó, Rossetti fue condenado a cinco años de prisión efectiva , además de una multa y la inhabilitación correspondiente, por el delito de transporte de estupefacientes en concurso con resistencia a la autoridad . Posteriormente, mientras cumplía la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria, se dio a la fuga .

Sobre el imputado pesa un pedido de captura nacional e internacional vigente desde agosto de 2025 , lo que motivó el pedido de la Justicia para ofrecer una recompensa que permita avanzar con su detención.

De acuerdo a la resolución, podrán acceder al monto quienes, sin haber participado en los hechos, aporten datos útiles, verificables y determinantes para lograr la captura del prófugo.

Las autoridades indicaron que la información puede canalizarse a través de la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

El pago será efectuado por el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo estrictas condiciones de confidencialidad para resguardar la identidad de quienes colaboren con la investigación.

Asimismo, la cartera ordenó la difusión del caso en medios de comunicación y a través de las fuerzas de seguridad federales, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda en todo el país.