Prohíben el ingreso a canchas a 28 hinchas por hechos de violencia

El Ministerio de Seguridad Nacional aplicó sanciones de hasta tres años en el marco de Tribuna Segura, tras incidentes en Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires.

Los sancionados fueron acusados de tomar un colectivo bajo amenazas y obligar a desviar su recorrido hacia el estadio.

El Gobierno nacional avanzó con nuevas restricciones para el acceso a espectáculos deportivos y vetó el ingreso a 28 hinchas involucrados en distintos episodios de violencia . La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y responde a actuaciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional , en línea con el programa Tribuna Segura , que busca prevenir disturbios en el fútbol.

Una de las resoluciones dispone la prohibición de ingreso por dos años para 23 personas identificadas tras incidentes ocurridos el 7 de abril en el estadio Malvinas Argentinas, durante el partido entre Independiente Rivadavia y Bolívar por la Copa Libertadores.

Los sancionados fueron acusados de tomar un colectivo bajo amenazas y obligar a desviar su recorrido hacia el estadio , un hecho detectado por la policía provincial, que permitió su identificación.

Entre ellos se encuentra Enzo Gonzalo Granizo , quien ya contaba con antecedentes, por lo que su restricción se extenderá a tres años, mientras que el resto deberá cumplir una sanción de 24 meses. La causa tramita en la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén, bajo el delito de coacción, y las sanciones se apoyan en la normativa vigente que habilita a restringir el acceso a personas consideradas riesgosas para la seguridad pública .

En la resolución, se remarca la necesidad de “neutralizar e impedir la presencia” de individuos que puedan alterar el desarrollo de eventos deportivos , reforzando así los controles en el marco del programa oficial.

hinchas reducido En la resolución, se remarca la necesidad de “neutralizar e impedir la presencia” de individuos que puedan alterar el desarrollo de eventos deportivos.

En paralelo, el Ministerio también dispuso otras sanciones por hechos recientes. Tres personas fueron inhabilitadas por 24 meses tras participar en disturbios durante el partido entre Colón y San Miguel, el 4 de abril, a partir de un pedido de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe. Se comprobó su intervención en desórdenes dentro de un encuentro de la Primera Nacional, lo que motivó su incorporación al registro de restricción de concurrencia.

Por otro lado, se estableció una prohibición de ingreso de alcance indeterminado para Héctor David Straub y Lucas Martín Molina, vinculados a un grave episodio de violencia interna en la barra de Tristán Suárez. Ambos fueron detenidos tras un ataque ocurrido en septiembre de 2025, en el que un integrante de una facción rival fue interceptado y golpeado, resultando con lesiones graves.

La causa judicial los imputa por tentativa de homicidio y la investigación señala a Straub como líder de la barra brava, un factor que, según las autoridades, refuerza el riesgo de su presencia en eventos masivos.

Con estas decisiones, el Gobierno busca endurecer los controles y prevenir nuevos hechos de violencia en el fútbol, en un contexto de reiterados incidentes dentro y fuera de los estadios.

Locura en la Copa Argentina: un hincha tomó la cámara en pleno partido y se filmó en vivo

Un episodio tan inesperado como tenso se vivió durante un partido de la Copa Argentina, cuando un hincha irrumpió en la transmisión oficial y se adueñó de la cámara principal por unos segundos. El hecho ocurrió en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, mientras se disputaba el cruce entre el conjunto platense y Acassuso.

La situación se dio en pleno primer tiempo y quedó registrada en vivo por la señal de TyC Sports, generando desconcierto tanto en el público como en quienes seguían el encuentro por televisión.

A los 36 minutos del primer tiempo, cuando Franco Torres conducía la pelota en la mitad de la cancha, la imagen comenzó a perder estabilidad. En cuestión de segundos, la cámara dejó de enfocar el campo de juego, se movió de manera errática y terminó apuntando al rostro de un hincha que se estaba filmando a sí mismo.