El Gobierno habilitó al Ejército a participar de un ejercicio militar en Brasil

Ante la falta de tratamiento legislativo, el Poder Ejecutivo autorizó la salida de hasta 405 efectivos para el Ejercicio Combinado Arandú 2026, que se realizará del 10 al 17 de octubre en Rosario do Sul.

El Poder Ejecutivo autorizó la salida del país de personal y medios militares para tomar parte del Ejercicio Combinado Arandú 2026 , una actividad conjunta con fuerzas brasileñas que se desarrollará entre el 10 y el 17 de octubre en la ciudad de Rosario do Sul . La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1157/2026 , publicado este viernes en el Boletín Oficial, y se adoptó ante la falta de tratamiento parlamentario del programa anual de ejercicios combinados .

La actividad se llevará a cabo en el campo de instrucción Barão de São Borja y reunirá al Ejército Argentino con el Ejército de Brasil. Según el decreto, el propósito es fortalecer la coordinación operativa, los lazos institucionales y la confianza entre ambas fuerzas.

Los gastos serán atendidos con las partidas del Ministerio de Defensa , en la subjurisdicción del Estado Mayor General del Ejército . El costo estimado para la Argentina es de $247.928.911.

Arandú 2026 forma parte del programa de ejercitaciones combinadas previsto entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, que incluye tanto el ingreso de tropas extranjeras al país como la salida de fuerzas nacionales al exterior. El Gobierno indicó que el proyecto de ley para autorizar esas actividades fue enviado al Congreso, pero aún no fue tratado en la Cámara de Diputados , por lo que resolvió habilitar puntualmente la participación argentina en el ejercicio de octubre.

La Constitución Nacional asigna al Congreso la facultad de autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales del territorio. El Ejecutivo justificó el recurso a un DNU en la cercanía de la fecha del ejercicio y en la ausencia de una definición legislativa. Según el texto oficial, no participar de Arandú 2026 restringiría el entrenamiento con el Ejército brasileño y afectaría la transferencia de conocimientos y la revisión de estándares para operaciones combinadas.

De acuerdo con los fundamentos, el adiestramiento apunta a desarrollar procedimientos y técnicas comunes para el empleo integrado de unidades de ambos países, en áreas como fuerzas aerotransportadas, unidades aeromóviles, operaciones especiales, tropas blindadas y aviación. Entre los resultados esperados figuran el intercambio de conocimientos, la actualización doctrinaria y la validación de procedimientos.

El anexo de la norma detalla que el Ejército Argentino movilizará hasta 405 efectivos y 99 vehículos, además de aeronaves. La actividad incluirá prácticas terrestres y aéreas, desplazamientos de tropas y uso de munición de guerra. Por el lado brasileño, se prevé la participación de hasta 1.100 efectivos y unos 200 vehículos.

Quiénes participarán

La delegación argentina cruzará a Brasil por tierra, principalmente por el paso internacional Paso de los Libres-Uruguaiana, con Santo Tomé-São Borja como alternativa o complemento. Participarán integrantes del Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada, la I Brigada Blindada, la Agrupación Fuerzas de Operaciones Especiales, la Dirección de Aviación de Ejército, la Dirección de Transporte, la Dirección General de Organización y Doctrina y la Dirección General de Salud.

Entre el material previsto figuran 10 Tanques Argentinos Medianos, ocho vehículos de combate Stryker 8x8, 21 transportadores de vehículos, nueve ómnibus y una flota de camiones, camionetas, motos y unidades de apoyo. También se trasladarán cuatro botes neumáticos de asalto, equipos de radio, visores nocturnos, paracaídas, sistemas de observación y comunicaciones, un vehículo aéreo no tripulado y carpas de combate y de comando.

En cuanto a la aviación, podrán operar hasta cinco helicópteros Bell UH-1H/II, un Bell 407 con sistema FLIR, un avión Casa C-212 Aviocar, dos Caravan C-208 y un Cessna Citation. El armamento incluye pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, cañones de 105 milímetros y dos cañones remolcados L33 de 155 milímetros, junto con munición de distintos calibres.

Brasil aportará personal de Estado Mayor de una brigada blindada, una fuerza de tarea paracaidista y otra aeromóvil, con unidades de infantería, caballería, artillería, ingenieros, comunicaciones, aviación y logística. Entre sus medios figuran blindados Cascavel, Urutu o Guaraní, hasta un avión C-130 Hércules y 10 helicópteros H225M Caracal, AS350 Fennec y AS365K Pantera, disponibilidad que puede variar según las posibilidades del país anfitrión. Los paracaídas MC1-1C para los lanzamientos de tropas de ambos países serán provistos por el Ejército brasileño.

La organización del ejercicio se apoya en acuerdos y reuniones bilaterales que se vienen desarrollando desde 2022, incluidas conferencias de Estado Mayor, encuentros de coordinación entre 2024 y 2026 y una evaluación de la edición 2023. Arandú concentra además experiencias anteriores realizadas bajo los nombres Hermandad, Yaguareté y Saci/Duende.