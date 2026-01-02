Millones en deudas: la reconocida empresa de condimentos que terminó en la quiebra por una demanda + Seguir en









Si bien intentará remontar un presente más que complicado, esta importante compañía atraviesa una delicada situación.

Pese al panorama complicado, la compañía busca formas de invertir su mal presente. Freepik

El sueño de cualquier emprendedor es dar en la tecla arcon un negocio que le permita ganar millones de dólares. El esfuerzo, la visión y la ambición son claves en este tipo de apuestas, aunque así como se puede lleg a la cima, también es necesario contar con herramientas para sostenerse en el tiempo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A esta compañía no le resultó sencillo atravesar momentos adversos y hoy enfrenta un presente complejo. Si bien todavía no dio el brazo a torcer, tomó decisiones límite en un contexto que se vuelve cada vez más difícil de revertir.

True made foods La reconocida compañía dedicada a los aderezos más saludables del mercado vive un presente complicado. True made foods Qué pasó con True Made Foods True Made Foods, una empresa estadounidense conocida por sus salsas y condimentos sin azúcares refinados, presentó una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras. La decisión se produjo en medio de una demanda iniciada por su socio distribuidor, PIM Brands, un conflicto que la propia compañía señaló como el principal detonante de su colapso financiero.

De acuerdo con la documentación judicial, la firma declaró deudas que oscilan entre uno y diez millones de dólares, mientras que sus activos se ubican entre 500 mil y un millón. Aunque mantenía ventas activas y presencia en supermercados, el costo de sostener la disputa legal se volvió imposible de afrontar.

La empresa fue fundada en 2015 por Abraham Kamarck junto a Ed y Ryan Mitchell, con una propuesta clara: reemplazar el azúcar y el jarabe de maíz por frutas y verduras en productos como ketchup, mostaza y salsas BBQ. Esa idea le permitió llegar a más de 5000 puntos de venta y crecer gracias a inversiones que rondaron los 6,9 millones de dólares, realizadas por distintos aportantes para impulsar el negocio.

Embed - True Made Foods Con el impacto de la pandemia, la pérdida de espacio en las góndolas de grandes cadenas y una competencia cada vez más fuerte dentro del segmento de alimentos considerados más saludables, el crecimiento se frenó. Aun cuando algunas ventas continuaban en alza, la combinación de menores ingresos y gastos legales terminó por desbordar a la compañía. Cuál es el futuro de la empresa El Capítulo 11 le permite a True Made Foods seguir operando mientras renegocia sus deudas y avanza en un proceso de reestructuración. Desde la conducción señalaron que el objetivo es reorganizar el modelo de distribución, alcanzar acuerdos con los acreedores y recuperar una posición más estable dentro del mercado. Por el momento, sus productos continúan disponibles en algunas cadenas como Whole Foods Market, Sprouts Farmers Market y en determinados canales de venta online. Sin embargo, la situación abre interrogantes sobre la continuidad de la marca, la disponibilidad futura de sus líneas y el impacto que este proceso podría tener sobre empleados y socios comerciales.

Temas Millones