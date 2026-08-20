Argentina y China lanzaron un Cluster de Innovación Tecnológica con eje en el desarrollo y la soberanía

Con la participación de la Embajada de China, universidades nacionales y algunas de las principales instituciones de los sectores tecnológico y de la economía del conocimiento públicos y privados de ambos países, se presentó este jueves en la UBA el Cluster de Innovación Tecnológica Argentina-China (CITAC).

Con una amplia participación del sistema científico, universitario, empresarial y tecnológico, se lanzó este jueves en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el Cluster de Innovación Tecnológica Argentina-China (CITAC) , una plataforma que buscará promover proyectos conjuntos, transferencia tecnológica, inversiones y formación de recursos humanos entre ambos países.

La presentación estuvo encabezada por Sabino Vaca Narvaja, presidente del CITAC; Wang Xiaoxu, ministro consejero de la Embajada de la República Popular China en Argentina; y Guillermo Durán, decano de Exactas UBA . La iniciativa reunió a algunas de las principales instituciones del ecosistema tecnológico y de la economía del conocimiento argentino, entre ellas CESSI, CABASE, la Red Federal de Economía del Conocimiento, Polo IT La Plata, Fundación Blockchain Argentina y el Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (LIFIA) de la UNLP.

La propuesta también recibió el respaldo de la Cámara Argentino China y la Cámara de Empresas Chinas en Argentina , además del Consejo Argentino Chino, universidades nacionales y una red de casas de estudio del gigante asiático. Del encuentro también participaron funcionarios de las subsecretarías de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones y de Industria y PyMEs del Ministerio de Producción bonaerense , junto con autoridades universitarias y referentes científicos y productivos.

El lanzamiento se realizó en el Aula Estela de Carlotto del edificio Cero+Infinito , un lugar representativo para la ciencia nacional: en la Facultad de Exactas trabaja alrededor del 10% de los investigadores del CONICET y se gradúa cerca del 25% de los doctores del país .

En una primera etapa, el CITAC tendrá cuatro líneas principales de trabajo: proyectos conjuntos, vinculación académica, misiones y ferias tecnológicas y la construcción de un marco institucional permanente entre organizaciones argentinas y chinas.

Durante su intervención, Vaca Narvaja sintetizó los objetivos del nuevo espacio: “Nuestra táctica es construir una plataforma de encuentro entre los sistemas científico-tecnológicos, públicos y privados, de Argentina y China. Nuestra estrategia es jerarquizar la ciencia y la tecnología dentro de la relación bilateral, apostando a una cooperación de mayor calidad, con más conocimiento, innovación y valor agregado. No queremos solamente comerciar más: queremos investigar, desarrollar y producir más juntos.”

El presidente del CITAC también puso el foco en la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial, al advertir sobre el riesgo de una nueva dependencia para los países del Sur Global.

“Estamos en un momento bisagra. La inteligencia artificial puede reconfigurar el sistema productivo, educativo y científico. Si el Sur Global aporta minerales, energía, territorio y datos mientras otros concentran algoritmos, patentes y capacidad de cómputo, podemos ingresar en una nueva dependencia digital. Desarrollar capacidades propias y cooperación tecnológica es hoy una cuestión de desarrollo y soberanía”, sostuvo.

Por su parte, Wang Xiaoxu celebró la creación del Cluster y destacó las oportunidades que abre el nuevo ciclo de planificación chino. “La innovación científica y tecnológica ocupa un lugar central en el XV Plan Quinquenal de China, con sectores de frontera como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y la robótica humanoide. Argentina posee importantes capacidades científicas y existe un enorme potencial para profundizar nuestra cooperación”, afirmó.

En la misma línea, Guillermo “Willy” Durán remarcó el papel de las universidades públicas y la necesidad de profundizar su articulación con el sector productivo. “Una parte fundamental de las capacidades científicas y tecnológicas argentinas se construye en nuestras universidades públicas. Debemos fortalecer la cooperación entre universidad, Estado y empresas para transformar conocimiento en innovación, producción y desarrollo”, señaló.

La creación del CITAC apunta así a vincular las capacidades científicas y tecnológicas argentinas con el ecosistema de innovación chino. Mientras el gigante asiático ocupa un lugar central en el desarrollo de tecnologías de frontera, Argentina cuenta con universidades, investigadores, empresas y talento tecnológico para avanzar en proyectos conjuntos.

Como próximo paso, el Cluster realizará una misión tecnológica a China entre el 18 y el 30 de noviembre, con actividades previstas en Shanghái, Beijing y Shenzhen y participación en la China Hi-Tech Fair (CHTF). El objetivo será transformar los vínculos institucionales en proyectos, financiamiento y cooperación tecnológica concreta.

El lanzamiento dejó planteado uno de los principales desafíos detrás de la iniciativa: Argentina cuenta con capacidades científicas y tecnológicas propias, pero necesita conectarlas con inversión, escala productiva y cooperación internacional para traducir ese conocimiento en innovación, desarrollo y valor agregado.