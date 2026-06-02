El padre de Agostina Vega y sus abogados apuntaron contra la politización del caso: "Ninguno se remangó para buscarla"

Gabriel Vega pidió respeto por su hija y rechazó el uso político del crimen que conmocionó al país. “Esto es por ella y para que se sepa la verdad”, expresó.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega , habló este martes en conferencia de prensa junto a sus abogados, Fernanda Alaniz y Gino Torreani , y realizó un fuerte pedido de “respeto” por su hija, luego del femicidio ocurrido en Córdoba . En una exposición atravesada por el dolor, cuestionó la difusión de versiones sobre la intimidad de la adolescente, rechazó la politización del caso y pidió que el foco esté puesto en la investigación y en las responsabilidades por el crimen.

Antes de comenzar, el padre de la joven pidió realizar un minuto de silencio por Agostina. “ Esto es por ella y para que se sepa la verdad. Yo lo voy a dar todo para que se sepa la verdad y que el foco se centre en ella, en la investigación y en toda la gente que es cómplice de esta situación”, expresó.

Luego, la abogada Fernanda Alaniz pidió que se deje de hablar sobre la vida privada de la adolescente y cuestionó el tratamiento del caso. “Queremos que dejemos de hablar de la intimidad de Agostina. Eso no la define a ella. No importa las decisiones que ella tomaba o la vida que podía tener. Agostina era como podía ser, con las herramientas que tenía y con las condiciones en las que vivía. Pero es una víctima ”, sostuvo.

En esa misma línea, Alaniz insistió en que Agostina debe ser recordada como víctima y no por las versiones que circularon en torno a su intimidad. “Agostina es una víctima. Y de esta forma la vuelven a matar. Una y otra vez la vuelven a matar. Entonces, por favor, basta” , reclamó.

Al referirse al único imputado, Claudio Barrelier , el papá de Agostina fue contundente: “Barrelier es un enfermo, un psicópata, un hijo de puta” , afirmó. En la misma línea, insistió en que para la familia podría haber más personas involucradas en el crimen: “No voy a descansar hasta que todos los implicados estén presos” .

El pedido para que no se politice el caso Agostina Vega

Durante la conferencia, Alaniz también rechazó que el caso sea utilizado con fines políticos y pidió que no se use el crimen de la adolescente para disputas partidarias. “No pertenecemos a ningún partido político. No tenemos nada que ver con la política”, afirmó.

En esa línea, Gabriel Vega agregó: “Quiero que quede muy claro por la politización que se ha hecho y porque hay gente que se ha estado aprovechando del asesinato de mi hija”.

La abogada también cuestionó a quienes opinaron sobre el expediente sin haber participado de la búsqueda de la adolescente. “Ningún partido político tiene que ver acá. Ahora salen todos a hablar de causa. Todos opinan, pero ninguno se remangó el pantalón para ir a buscar a la nena. Entonces no la usen más. Respeten a Agostina”, sostuvo.

Consultado por la relación con la madre de Agostina, Gabriel Vega evitó profundizar en las diferencias familiares y sostuvo que no mantiene vínculo con ella. “Yo no tengo relación con la madre, así que lo que ella diga o haga es... cada uno acá toma sus propias decisiones”, señaló.

En otro tramo de la conferencia, los abogados de Gabriel Vega respaldaron la tarea del fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación. Según explicaron, la familia acompaña el trabajo judicial porque se sintió respaldada durante el proceso. “Apoyamos al fiscal Garzón abiertamente. No tenemos ningún vínculo con el fiscal. Lo apoyamos porque creemos en la investigación”, sostuvieron durante la exposición.

La familia pedirá nuevas imputaciones

Más adelante, los abogados de Gabriel Vega adelantaron que la querella pedirá nuevas imputaciones en el marco de la causa. Según señalaron, ya lo hablaron con el fiscal Raúl Garzón, aunque evitaron dar precisiones para no entorpecer la investigación, que continúa bajo secreto de sumario.

“Vamos a pedir más imputaciones. Hoy lo hablamos personalmente con el fiscal y, una vez que tome trámite eso, lo vamos a informar”, señalaron. En esa línea, remarcaron que hay datos que no pueden ser revelados públicamente porque “hay un montón de gente que está siendo investigada en este preciso momento”.

El padre de Agostina también insistió en que, para la familia, Claudio Barrelier no habría actuado solo. “Yo sé que esta persona no actuó sola”, afirmó. Y agregó: “Lo que yo quiero que pase, y seguramente también los abuelos de Agostina, es que todos caigan presos. Que no quede uno”.